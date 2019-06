Mañueco e Igea firman hoy el programa de gobierno, aunque Cs quiere más peso en la Junta Sanidad, Educación y la Portavocía, reclamaciones de la formación naranja

El candidato del PP a la Presidencia de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y el de Ciudadanos, Francisco Igea, firmarán hoy el acuerdo programático al que llegaron en la reunión de la comisión negociadora del pasado miércoles. Un documento de cien puntos que será la guía para gobernar en coalición la Comunidad. El siguiente paso será el diseño de la estructura de la Junta, un objetivo que se presenta más difícil que el anterior por el reparto de poder que exige cada bloque.

De hecho, Ciudadanos quiere un gobierno conjunto con el PP y no ser un «simple apoyo» para los populares. Esa es la piedra angular sobre la que la formación naranja pretende construir el próximo ejecutivo autonómico, con el objetivo de que el poder se reparta a partes iguales. Y ese es, precisamente, el principal escollo que deberán salvar la próxima semana las dos formaciones políticas cuando se vuelvan a sentar a negociar, ya que Cs quiere entrar con peso y asumir consejerías como las de Sanidad y Educación e, incluso, la Portavocía, según fuentes del equipo negociador de Cs. No obstante, desde el PP insisten en que la estructura y el reparto de poder «ahora no toca».

Las cuatro horas largas de negociación que emplearon las dos formaciones el pasado miércoles no fueron suficientes para avanzar en el reparto de poder y tan sólo pudieron llegar a un acuerdo sobre el programa de gobierno, que resumen en cien puntos y que ya iba bastante avanzado antes del encuentro. Eso y la composición de la Mesa de las Cortes, con Luis Fuentes (Cs) como presidente, que tampoco fue un gran obstáculo, fueron el resultado de una reunión larga y tensa, de la que también salió la confirmación de que la Presidencia de la Junta será para el PP y la vicepresidencia para Cs.

Sin embargo, el choque de trenes se produjo con el reparto de consejerías y ahí fue imposible avanzar, por lo que se optó por dejar el asunto sobre la mesa. Los de Rivera quieren asumir al menos cinco de las diez áreas que podrían integrar el próximo Gobierno autonómico. O cinco de las nueve, si es que se mantiene el organigrama actual con nueve departamentos. Y tienen también una premisa muy clara: la de asumir los de mayor peso, como es el caso de Sanidad y Educación, además de la Portavocía, en este último caso el departamento más ligado al Presidente y el que, según las mismas fuentes, «nos daría mayor visibilidad y nosotros la necesitamos».

En el caso de Sanidad, la formación naranja quiere volcarse con la gestión de esta parcela, en la que Francisco Igea se desenvuelve con soltura, habida cuenta de su condición de médico y de que como diputado fueron los asuntos que abordó en el Congreso. En el caso de Educación, el hecho de que Castilla y León pueda presumir de ser la comunidad con los mejores resultados académicos la hace especialmente apetecible. Bien es verdad que Ciudadanos también insiste en la necesidad de incidir especialmente en la educación universitaria. En cuanto a la Portavocía, desde la que se gestionan la imagen de la Administración autonómica y las relaciones con los medios de comunicación, este área implica poder y visibilidad pública y, por lo tanto, es uno de los departamentos más codiciados. Sobre la mesa se pondrá también la división de en dos de la hasta ahora Consejería de Economía y Hacienda, así como de la de Fomento y Medio Ambiente. Es, en definitiva, el diseño del futuro gobierno sobre el que deberán negociar la próxima semana con el objetivo de llegar al día 12 de julio, cuando finaliza el plazo para que se celebre el pleno de investidura, con los deberes hechos para que Alfonso Fernández Mañueco sea elegido presidente de la Junta.

La denuncia del HUBU

PP y Cs abrieron ayer un paréntesis en sus contactos pero, al mismo tiempo fue la elegida para explicar en la misma sede de las Cortes regionales la denuncia que se presentó el 12 de junio ante la Fiscalía Anticorrupción por la construcción del Hospital Universitario de Burgos que lleva la firma de procuradores del PSOE, Podemos, IU y el que fuera parlamentario de Ciudadanos y actualmente secretario de programas, Manuel Mitadiel. La formación naranja justifica esta actuación en que «las negociaciones no implican impunidad porque detrás de los delitos hay personas con nombres». Además, una de las cláusulas del acuerdo incluye la reversión a la gestión pública del complejo hospitalario, aunque con la salvaguardia de que la operación no se puede llevar a cabo a cualquier precio.