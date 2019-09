Cuando estalle Ciudadanos

Actualizado: 28/09/2019 22:33h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Los políticos, deberían ser como los yogures y traer fecha de caducidad, más que por el electorado por ellos mismos. Disfrutarían más de la vida. Rajoy, a su muerte, le haría un gran servicio a la ciencia donando su cuerpo para que lo investiguen: el caso de un político que se fue y no estaba constantemente intentando volver. Cada vez me da más pereza hablarle de política al lector los domingos, que lo que tendremos que aguantar hasta el diez de noviembre ya es bastante. ¡Viva el estoicismo! Pero es que los políticos no callan, Dios mío. Yo preferiría tomar el vermú al calor de estos últimos resoles del veranillo de San Miguel. Leer a otros columnistas pelmazo escribiendo de lo mismo. Escribir sobre la vida lenta de una ciudad de provincias antes de que nos las inunden de propaganda electoral. Volver a la rutina de este septiembre es mas un volver a la campaña permanente en la que vivimos desde hace cinco años. La vuelta a las urnas, que no la patrocina ‘El Corte Inglés’, pero debería. Pedro Sánchez tiene fenotipo de dependiente de la sección de zapatería.

Ese es el problema de volver a votar, que a muchos les entran los nervios. Como a Silvia Clemente hablando de techos de cristal cuando lo ha sido todo en los últimos diez y ocho años en Castilla y León -consejera de Medio Ambiente, de Cultura, de Agricultura, Presidenta de las Cortes- es como si yo me quejara porque no me hacen director de este periódico, pero en las cartas de los domingos no podría escribir de lo que quiero. Silvia Clemente, en esta comunidad, estaba por temor, porque se había hecho respetar -y temer- y no por cuota. Lo que ocurre es que los animales políticos no se retiran. Ella quiso ser presidenta autonómica, pero se equivocó. Y eso no es una cuestión de género. La caga cualquiera, independientemente del sexo. Pero lo de venir a sumarse ahora a cierto discurso dominante para captar atenciones y simpatías me parece que es de yonqui electoral, de querer volver a cualquier precio. De decir lo que haga falta con tal de un escaño… En eso consiste la política, en montar a estas alturas el mercado de uno mismo y anunciar como un verdulero, la mercancía. El columnista se vende en trocitos cada mañana y los políticos venden ideologías, promesas y lo que sea menester.

Van a dinamitar Cs desde dentro. Todavía queda gente en el partido masticando metralla después de las primarias y ahora vuelve Silvia Clemente, como el fantasma de las elecciones pasadas, queriendo encabezar una lista al Congreso. Del PP o de Cs, eso da igual. Pero en Cs ya confirman que no la quieren. Sería la tumba de Albert Rivera y de Clemente. Y de paso, por contraste, harían líder nacional a Francisco Igea. «Sólo he buscado el reconocimiento del pueblo», que le dijo el otro día a Pepa Bueno en la radio. Podría ser una frase perfecta para el epitafio cuando estalle Ciudadanos.

guillermo garabito

