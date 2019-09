El colegio de los Escolapios de Soria vuelven a superar a Finlandia y Singapur en Pisa Los resultados de los alumnos están un 20 por ciento de la media de Castilla y León

El colegio Nuestra Señora del Pilar, de Soria, ha consolidado sus buenos resultados en el informe PISA for School, que le sitúan en promedio por encima de la media de países que lideran la educación como Finlandia o Singapur, según ha subrayado este jueves el director del centro, Óscar Abellón.

Abellón ha resaltado en rueda de prensa los resultados obtenidos por los alumnos de 15 años del colegio en la evaluación del informe PISA para centros educativos, realizada en mayo y que demuestran, según ha recalcado, la consolidación del centro como un referente educativo tanto a nivel nacional como internacional.

Los resultados, según ha apuntado, avalan que el colegio supera en promedio a la media de países como Finlandia o Singapur, siendo, éste último, el que mejores resultados obtuvo en el informe PISA de 2015.

Por áreas

La media de rendimiento en el área de lectura es de 541 puntos, que es más alta que la obtenida por los estudiantes de toda España en la evaluación PISA, realizada en 2015, que fue de 496. En esta área se evalúa la utilización activa, propositiva y funcional de la lectura en un amplio rango de situaciones y con varios fines.

Los alumnos del colegio Los Escolapios de Soria superan a sus compañeros de 2015 acumulando 577 puntos en la prueba realizada en mayo, 18 puntos más que hace tres años.

En el caso de Ciencias, donde se mide la capacidad para explicar fenómenos científicamente, evaluar y diseñar investigaciones científicas e interpretar datos y evidencias de modo científico, los alumnos del colegio soriano han obtenido 539 puntos, superando en 46 la cifra alcanzada por los colegios españoles.

Abellón ha destacado que mientras los tres niveles establecidos por PISA, la media es que sólo un 7 por ciento se sitúa en lo más alto en Matemáticas, en el caso del colegio soriano hay un 30 por ciento. Además ha llamado la atención que mientras un 18 por ciento de alumnos españoles no alcanzan el nivel mínimo en Ciencias, en el colegio soriano no hay ningún alumno que no consiga ese mínimo.

Por encima de la media de Castilla y León

Respecto a las comunidades autónomas, los resultados de los alumnos están un 20 por ciento de la media de Castilla y León.

«Los resultados son muy positivos; Soria se ha caracterizado siempre por un nivel educativo muy alto y debemos presumir de un excelente nivel educativo en la provincia, aunque haya que reivindicar muchas cosas», ha apuntado.