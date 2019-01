Vox cree que el polémico diablillo del Acueducto puede asustar a las niñas por su «ciruelo»

ABC

Segovia Actualizado: 18/01/2019 14:48h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La polémica en torno a la colocación del diablillo frente al Acueducto de Segovia no deja de crecer. La última voz que se ha sumado en contra es la formación que lidera Santiago Abascal, que ha emitido un comunicado en el que ha lamentado la decisión del juzgado de lo Contencioso Administrativo nº1 de Segovia de rechazar la suspensión del acuerdo para la colocación de la estatua de un diablillo frente al Acueducto, en la calle de San Juan, y considera que la medida de los tribunales acentuará la crispación entre los vecinos.

Pero Vox Segovia añade más leña al fuego, ya que en el mismo comunicado opina que «un fauno o demonio desnudo al lado de un colegio religioso de niñas -próximo al lugar donde se ubicará la estatua está próximo al centro de las Concepcionistas- y de una imagen de la Virgen del siglo XIII no es estético; es vergonzoso, provocador y de mal gusto».

«El Fauno es horroroso; pertenece a la mitología romana, no tiene nada que ver con la leyenda del Acueducto de Segovia y le llamarán 'Claudio', no por la autora de su colocación -la concejala Claudia de Santos-, sino por el ciruelo que luce y que no es necesario a no ser que esté allí para desafiar, enojar y ofender a los segovianos y turistas», apunta la formación en el citado comunicado.

La formación cree que una alcaldía no está para crear guerra entre ciudadanos y recuerda que ha apoyado a la Asociación San Miguel y San Frutos, que ha entregado más de 12.500 firmas para evitar su colocación. «Si la justicia de hoy en día da el visto bueno a la colocación del demonio en la calle San Juan, Vox Segovia confía en que la mayoría de los segovianos quiará ese adefesio, esa birria ridícula. Quizá el Ayuntamiento podría poner El Buscón o una estatua de nuestro ciclista más laureado. Las victorias culturales preceden a las electorales, como es sabido, y Vox lucha y no abandona el combate cultural», concluye el comunicado que firma el propio coordinador de comunicación de Vox Segovia, Nazario Merino.