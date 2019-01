cosas del diablo

Actualizado: 19/01/2019 22:11h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

¡Qué diablos pasa en Segovia! Andan esos castellanos viejos embriscados por culpa de un bronce. Y tengo para mí que en trances de desencuentro siempre anda el diablo enredando y de por medio. Debe de estar el Maligno disfrutando lo suyo de tan mefistofélica disputa y poniendo, de paso, su granito de arena para no bajarse del pedestal. Por algo se dice que sabe más el diablo por viejo que por diablo.

Por culpa del Leviatán hay clamores a orillas del Eresma y está la cosa caliente cual caldera de Pedro Botero. Los del ayuntamiento, que no comulgan con la fe ni tienen mucho credo, le quieren poner una estatua a Lucifer en la cuesta de San Juan. Dicen los partidarios de la erección que por rendir homenaje a la vieja leyenda que asegura que fue el demonio, y no los romanos, quien construyó el imponente azud segoviano en una sola noche. Lo cual, dicho sea de paso, hasta mucho me parece, tratándose de un ser casi tan todopoderoso como el Todopoderoso. Dicen por el contrario los adversos a su colocación que lo hacen más por provocar a quienes tienen unas hondas y asentadas creencias religiosas. Y así andan en la plaza y en aquellos tendidos, envueltos en una encarnizada división de opiniones y con un cabreo infernal.

La estatua, todo hay que decirlo, es de dudosa factura. Nada que ver, por ejemplo y desde el punto de vista artístico, con aquella de inspiración miltoniana que Ricardo Bellver hizo para la Exposición Universal de París de 1878, y que el Museo del Prado, como postrer propietario, cedió para adornar un rincón del castizo parque del Buen Retiro. La que se pretende ubicar en el horizonte visual del acueducto es de un «kitsch» que mejor luciría en un jardín con enanitos y águilas de escayola que en esa emblemática calle segoviana antesala de «la ciudad antigua, la de las torres de oro», como cantara el Marqués de Lozoya en su versos.

De momento anda la cosa en suspenso y a la espera de un juicio final que dirima las razones de los contendientes. Pero si a la postre el diablo gana esta partida, sabe Dios que no le permitirán disfrutar de una tranquilidad celestial. Porque, ya verán ustedes como pronto habrá quien, con nocturnidad y alevosía, le deje cojuelo de algún miembro. Y en tal caso, como en la obra de Vélez de Guevara, tendría el alguacilado municipal que ir levantando los tejados para conocer los secretos de la gente y así echarle mano al autor de tal diablura. ¡Eso sí!, sea como fuere, ándense con ojo los adoradores de Belcebú, porque ya se sabe que el que demonios da, diablos recibe.

fernando conde

cosas del diablo

¡Que yo quiero vivir en una casa vieja, de techos altos y futuro incierto! De esas que están a merced siempre de las primas de riesgo y del futuro. De esas que pasan la noche intranquilas pensando que será de ellas cuando se mueran sus viejos habitantes y haya que ponerles a todas rampas reglamentarias. Casas que acaban sucumbiendo al impuesto de sucesiones más que al tiempo. Pisos de esos que ya no quedan.

Desde aquí alcanzo a ver tres edificios de los que escribo, con sus balcones con mas molduras que geranios. Con sus miradores en peligro de extinción, «como viejas cajas de música» que dan paso a la melancolía. Casas con sus historias de escalera a cuestas que envejecieron mal. Que envejecieron como envejecen las abuelas sin nietos. Edificios que son, sin duda alguna, parte del paisaje urbano de la ciudad que día a día recorro y que va despareciendo cuando me despisto por caminar mirando al suelo. Y cuando vuelvo a levantar la mirada me encuentro una de estas casas en obras, con andamios y la fachada tiesa por el bótox del cemento. Pisos camino de dividirse en veinticinco apartamentos y portales que algún día tendrán un «Burger King» en la entreplanta.

Ahora que la nueva política habla de los jóvenes y de los alquileres tengo la extraña sensación de que España es una de estas viejas casas. «Ciudad de sucias tejas soleadas», que escribió Ángel González. Un edificio, con su Constitución, que quieren remozar todos los partidos rápidamente a base de piqueta y de cemento para decir que han hecho algo nuevo. Porque hay necesidad de parecer modernos, simplemente por no parecernos a nuestros abuelos. Y a mí no se me ocurre mayor ridículo que el de querer parecer moderno. Los políticos quieren hacerse pasar por jóvenes, pero el problema de los jóvenes, generalmente, suele ser que la política les va posponiendo las posibilidades para independizarse mientras se las facilita… qué sé yo: a Cataluña.

Y les hay que ante lo imposible de la política deciden con gracia que el problema para independizarse son los padres; porque los padres cada vez se van más tarde de casa. Como mi amigo Juanjo, que un día les sugirió a los suyos que ya iban siendo mayores para independizarse y funcionó. Se marcharon a la playa. Y yo a los míos se lo sugiero, pero nada. Y al final independizarse en estos lares supone abandonar la tierra. Irse todos a Madrid donde renegaron, por espacio, de las casas viejas.De ahí que lo tenga claro y el lector sabe de mi La Mudarra. Yo quiero independizarme allí. Con chimenea y dos lechuzas, donde cabe de verdad una biblioteca con libros con páginas y no de esos vacíos que venden en Ikea para decorar por metros. Estoy dispuestos incluso a convivir con el frío de otro tiempo y un internet de vida lenta. Porque independizarse en un pueblo puede ser aún más complicado, pero esa ya es otra historia.

la sombra de mis pasos

guillermo garabito

casas viejas

Fernando Conde