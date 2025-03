La ocupación de las UCI continúa a la baja hasta niveles de Navidad

El pico se superó hace 56 días, pero Castilla y León no acaba de dejar atrás los niveles de contagios que hacen mantener la alerta. Los 200 casos diarios llevan semanas marcando el avance a través de un «valle» , como así se le ha denominado a este estancamiento. El miedo a una cuarta ola está en el aire con una Semana Santa a la vuelta de la esquina que despierta temores en forma del fantasma de las Navidades pasadas. Todas las miradas se dirigen a la presión asistencial para saber si el sistema estaría preparado para ello. Las cifras apuntan a que tras semanas en lento descenso se habría vuelto al punto de partida de la tercera ola , un origen que no era halagüeño ya que aún no se había conseguido sacar de su situación crítica a quienes habían enfermado en la segunda.

La situación sería igual a la actual. Las camas ocupadas por pacientes Covid en las UCI están al mismo nivel que en plenas Navidades , en los primeros días de enero. En este caso aún queda margen para liberar aún más de espacio estas unidades antes de esas vacaciones en las que la movilidad o el contacto social pudieran revivir los contagios.

En total eran 135 las personas ingresadas a día de ayer en las unidades de cuidados críticos, el «cuello de botella» del sistema, como ya han explicado desde Sanidad, ya que estos pacientes se enfrentan a una estancia media de un mes. Algunos están hasta tres y sus altas tardan más en llegar, coincidiendo enfermos de distintas olas. Una situación particular y diferente a la evolución de los pacientes de coronavirus en planta. En este caso la situación, aún con nuevos ingresos diarios, se asemeja a la de finales de agosto y principios de septiembre, antes de que estallara la segunda ola, con 262 camas ocupadas.

Así lo reflejan las estadísticas diarias de Sanidad, que ayer reportó 208 nuevos casos , con Burgos un día más como la provincia con mas contagios en la última jornada, en la que se certificó la muerte de siete personas a causa del Covid, ninguna de ellas usuaria de las residencias de ancianos, donde la incidencia ha caído en picado con la campaña de vacunación.

Con los nuevos casos ya son 215.139 los contagios ratificados vía test desde que comenzará la pandemia hace un año. Un total de 27.665 personas han precisado hospitalización y ya han superado su estancia, tras sumarse ayer 49 nuevas altas. Por el contrario, hasta 10.561 no han conseguido vencer al virus y han fallecido .