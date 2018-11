Casi la mitad de las víctimas sufre maltrato físico y psicológico

Un total de 1.834 informes sobre casos de violencia de género están activos en las bases de datos de los Servicios Sociales. En ellos, se realiza un análisis completo de las mujeres que en este siglo XXI aún siguen sufriendo las heridas del machismo marcadas en su cuerpo y su moral. 1.834 historias sobre quiénes son, si tienen hijos, personas a su cargo, trabajo o un entorno que las pueda respaldar si huyen del horror... La evaluación de todos ellos ha permitido trazar un perfil sobre el maltrato en Castilla y León en el que destaca, entre otros aspectos, que cerca de la mitad de las víctimas los son por partida doble, y adolecen tanto de golpes físicos como psicológicos.

En concreto, el tipo de violencia más común es física y psicológica a la vez, (45%) seguida de exclusivamente psicológica (27%). Casi la mitad de las víctimas tienen entre 31 y 45 años y un 58 por ciento viven en el medio urbano, de acuerdo con las principales conclusiones que se extraen de este análisis de los informes de valoración que la Junta está empezando ahora a poner a disposición de jueces, fiscales y fuerzas de seguridad.

El estudio va a permitir «adecuar y orientar las actuaciones» en función de la «prioridades» detectadas, como es, por ejemplo, en lo que concierne a los grupos especialmente vulnerables. Y es que inmigrantes, personas con discapacidad, mujeres de etnia gitana o drogodependientes conforman hasta un 26 por ciento de los casos, aseguró ayer la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García.

Con este mapa del maltrato de la mano, la administración va a poner el acento en mujeres en las que se detecta un mayor riesgo, como son las víctimas de trata, las mayores de 65 años, menores, residentes en el medio rural y personas con discapacidad, explicó García instantes antes de presentar el estudio en la reunión de la Sección de Género del Observatorio de Castilla y León.

En el citado encuentro también se dio cuenta de la evolución del modelo integral «Objetivo Violencia Cero» de la Junta, que en el último año ha integrado diez nuevas prestaciones en su catálogo, como ayudas gratuitas para huérfanos y nuevos servicios de asistencia y apoyo en distintos ámbitos y momentos del proceso. Dentro de las acciones del sistema, destacó García los programas de inserción socio laboral que ha posibilitado en 2018 la contratación de 76 personas, un 19 por ciento más que en 2017; la red de atención a víctimas de trata, que ha detectado 113 casos en este ejercicio, un 75 por ciento más que un año atrás; y los programas de formación que han alcanzado a 7.716 profesionales de servicios sociales, psicólogos y personal de la justicia, fuerzas de seguridad, sanidad, educación y prensa.

Y aún hay que «trabajar mucho más», señaló García, quien abogó por dar todos los avances posibles al servicio de las mujeres víctimas de violencia de género que en 2017 presentaron 2.551 denuncias en Castilla y León, donde sólo un 0,0078 por ciento de las demandas de la última década han resultado ser falsas. El fin de la Junta es acompañarlas, apoyarlas y dejarlas claro que «no están solas», insistió la consejera.

García pide a la sociedad «estar con la víctima y no cuestionarla»

«Es provocador e inadmisible que se fiche a dos personas que están cuestionadas por un presunto abuso sexual a una menor». Son las palabras con las que la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de Castilla y León, Alicia García, se pronunció el pasado verano respecto al fichaje por un nuevo club de dos jugadores investigados por el caso Arandina acusados de puna presunta agresión sexual a una menor. Unas declaraciones por las que ambos la ha denunciado y ella espera un citación judicial al haberse admitido la querella.

Al respecto, el Juzgado número 3 de Soria atendió la petición de demanda el pasado mes de septiembre de dos futbolistas que consideraron que las palabras de García vulneraban su presunción de inocencia y les «han perjudicados profesional y moralmente», por lo que le piden que rectifique en un acto de conciliación que tendrá lugar en Valladolid.

La consejera, de momento, no se pronunció por no disponer de comunicación formal del juzgado pero al respecto de este caso y de otros de índole sexual que ha revolucionado este 2018, como el de La Manada, la popular consideró, por un lado, que debe haber mayor «formación especializada» en la materia empezando por «los propios jueces» y, por otro, que la sociedad debe de ser «cómplice» de la víctima», «estar con ella y no cuestionarla».