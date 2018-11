Aznar: «Cuando la derecha no se disfraza es cuando gana» El expresidente del Gobierno cree que esta tendencia política «suele pedir perdón por lo que no debe»

I. TOMÉ

El expresidente del Gobierno, José María Aznar, aseguró ayer que a la derecha «le encanta disfrazarse y cuando no lo hace es cuando consigue ganar» haciendo referencia, a su vez, a que esta tendencia política suele «pedir perdón por lo que no debe». Así se expresó el que fuese presidente del gobierno español durante 8 años en el acto de presentación de su nuevo libro «El futuro es hoy», en el Aula de Cultura organizada por el Norte de Castilla en el Teatro Zorrilla de Valladolid.

En el acto, José María Aznar, que aclaró que «no hablo ni quiero hablar en nombre del PP», apuntó que, hoy por hoy, la izquierda está en «encefalograma plano» y la intelectualidad española de esta tendencia «es cero». Asimismo, el expresidente del Gobierno se declaró «integralmente constitucionalista» y aclaró que en España actualmente «hay muchos problemas, menos uno, que es la Constitución, y los estamos convirtiendo en una dificultad». Según Aznar, todos los avances que se han conseguido en estos años en todos los campos «son producto de los 40 años de Constitución» y querer parecerse a Venezuela «políticamente no tiene sentido alguno». Por esta razón, Aznar, que expresó que está «cansado» de «escuchar insultos» hacia la Carta Magna, cree que probablemente este sea uno de los momentos más delicados de todo este tiempo porque el país «se encuentra en una crisis sistémica. No hay institución que no haya sido dañada. Y el desafío secesionista es el problema más grave».

«Hay tres sillas»

Respecto a la división que existe entre los partidos de derecha, Aznar explicó que actualmente «en el centro derecha hay tres sillas, cuando antes solo había una» y existen dos posibles soluciones, «o tirarse las sillas unos a otros o reorganizarse. Y, según Aznar, cuando el Partido Popular se refunde, «que ya lo está haciendo», se podrá «conseguir» la reorganización del centro derecha actual. Respecto a esto, el expresidente del Gobierno expresó su esperanza de que esto ocurra en un corto periodo de tiempo porque «según el panorama que existe hoy en día, o se produce esta situación o nos veremos envueltos en graves problemas», sentenció.