Ávila, Burgos y Palencia estrenarán alcalde este sábado si se cumple lo pactado En Salamanca, Soria, Valladolid y Zamora los actuales regidores renovarán mandato

Las ciudades de Ávila, Burgos y Palencia tendrán este sábado nuevos alcaldes si se cumple lo previsto, en el caso de las dos últimas plazas el preacuerdo nacional entre PP y Ciudadanos requiere el apoyo de Vox, que se negocia hasta el último momento. Por el contrario, los regidores de Salamanca, Soria, Valladolid y Zamora renovarán sus mandatos, mientras que los consistorios de León y Segovia no se constituirán este sábado a la espera de la resolución de recursos.

Ávila cambiará de color político, después de 40 años con el mismo partido político en el poder. El expresidente de la Diputación con el PP, Jesús María Sánchez Cabrera, ganó las elecciones con la formación ‘Por Ávila’ y todo apunta a que, como la lista más votada, será investido su cabeza de cartel en minoría.

Las alcaldías de Burgos y Palencia serán para Ciudadanos con el apoyo del PP, conforme al preacuerdo dado a conocer el miércoles en Madrid por las direcciones nacionales. En ambos casos, se necesita el apoyo de Vox para tener mayoría, ya que, de lo contrario, el gobierno recaería en la candidatura más votada, el PSOE.

El burgalés Javier Lacalle y el palentino Alfonso Polanco anuncian su apoyo a los respectivos candidatos naranjas, que condicionan a que cuenten con los votos de Vox. Lacalle afirmó este viernes que respaldará a Vicente Marañón (Cs) si obtiene el respaldo de los dos ediles de la formación de Santiago Abascal.

A última hora de la tarde, Polanco, que remitió una propuesta al partido naranja en la que ofrece la tenencia de Alcaldía de la ciudad y tres áreas de gobierno, acepta ahora que Mario Simón le releve. «Si Ciudadanos no logra recabar el apoyo de Vox para que hagan a su candidato alcalde, y no permiten que yo lo sea, la responsabilidad de no lograr ese equipo de Gobierno de centro derecha y que gobierne Miriam Andrés, será únicamente suyo», avisó.

En una dura carta, la concejala electa de Vox Palencia, Sonia Lalanda, realiza un llamamiento a los candidatos a la Alcaldía de PP y Cs, Alfonso Polanco y Mario Simón, para que dejen de ser «marionetas al servicio de intereses partidistas» y asuman la responsabilidad que tienen con los palentinos «les hayan votado o no», a la vez que advierte de que su formación no se va a prestar a ese «chalaneo».

En Salamanca, el Partido Popular y Ciudadanos han rubricado este viernes un acuerdo para formar gobierno en el Ayuntamiento tras cerrar ayer un programa con 62 medidas. El ‘popular’ Carlos García Carbayo, que sustituyó a Alfonso Fernández Mañueco el pasado mes de diciembre, será elegido alcalde con Ana Suárez como teniente de alcalde.

Después de las desaveniencias y la ruptura del acuerdo, el socialista Óscar Puente renovará el cargo con el apoyo de sus socios de la pasada legislatura, Valladolid Toma la Palabra, una vez reconducida ayer la situación. Menos problemas tienen los actuales alcaldes de Soria y Zamora, Carlos Martínez (PSOE) y Francisco Guarido (IU), ya que el primero aumentó su mayoría absoluta y el segundo la consiguió el 26 de mayo.

León será una de las capitales de provincia que no constituya mañana nuevo equipo de Gobierno en el Consistorio y tendrá que esperar, previsiblemente, hasta el 5 de julio. Los recursos contecioso-electorales presentados por Vox y por el Partido Popular ante el recuento de votos en la mesa de Las Pastorinas, donde el acta recogía 130 votos para Vox y 30 para el PSOE, que fue recurrida por los socialistas dándoles la razón la Junta Electoral Central, han paralizado la formación del Consistorio.

También en Segovia el recurso electoral presentado por Ciudadanos ante el TJS de Castilla y León contra el acta de proclamación de electos en el municipio aplazó hasta el viernes 5 de julio la constitución del Ayuntamiento de la capital. Pendientes del resultado del recurso, la alcaldesa y candidata a la reelección del PSOE, Clara Luquero, sigue con sus rondas de contacto, con la entrega de un documento programático incluido, a sus socios preferentes, Izquierda Unida y Podemos-Equo, ya que de alcanzar un acuerdo con ambos, las fuerzas de izquierda sumarían los 13 concejales necesarios para obtener mayoría absoluta (PSOE 10; IU 2 y Podemos-Equo, 1).

La candidata de Cs Noemí Otero anunció que no hablará con el Partido Socialista hasta que culmine los encuentros con las otras formaciones. Por su parte, el candidato del PP, Pablo Pérez, asumió que, salvo un vuelco electoral por el por el recurso ante el TSJ, los nueve concejales populares estarán en la oposición que será de «alta exigencia», donde «no le pasarán una» a Clara Luquero.