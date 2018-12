El rector prevé que en septiembre comience Informática en Talavera y Turismo en Cuenca Miguel Ángel Collado ha participado este lunes en un encuentro del Consejo Social de la UCLM con empresarios de Ciudad Real

El rector de la Universidad de Castilla-La Mancha, Miguel Ángel Collado, ha asegurado este lunes que todo hace prever que en septiembre podrán empezar las clases los alumnos que así lo deseen en las nuevas titulaciones de Informática en Talavera de la Reina o Turismo en Cuenca.

Collado, que lo ha explicado así minutos antes de participar en un encuentro del Consejo Social de la UCLM con empresarios de Ciudad Real, ha confirmado que ya se han iniciado los trámites para la implantación de esas dos nuevas titulaciones, tal y como avanzó el presidente de Castilla-La Mancha el pasado viernes. «Se han iniciado los trámites para que los estudiantes puedan acceder el año que viene a Informática en Talavera de la Reina y a Turismo en Cuenca. Estamos diseñando las asignaturas y elaborando del plan de estudios y la memoria que vamos a remitir a la ANECA con el objetivo de que los estudiantes que lo deseen puedan comenzar estas asignaturas en septiembre de 2019», ha asegurado a los periodistas el rector de la UCLM.

Horas antes, el equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Talavera de la Reina había asegurado que se le hace «muy complicado» creer, tal y como anunció el presidente regional, Emiliano García-Page, que el grado de informática esté implantado en este campus universitario en el curso 2019/2020.

En rueda de prensa, la portavoz del Gobierno municipal de Talavera de la Reina, María Rodríguez, comentó que «han sido tantos los anuncios vacíos que García-Page ha hecho para la ciudad que, como Santo Tomás, hasta que no metamos la mano en la llaga no vamos a creerle». La portavoz municipal indicó que el presidente autonómico prometió los referidos estudios para el presente año «y no han estado», según ha apostillado, aunque ha dicho que respecto a 2019 esperan que se cumpla.

De todas formas, apuntó en referencia al máximo responsable de la Junta que su credibilidad con respecto la ciudad «es escasa» y, por ejemplo, ha recordado que anunció para Talavera una «lluvia de millones» que aún no se ha concretado y una discriminación positiva respecto a la Iniciativa Territorial Integrada (ITI)..