Ábalos culpa al PP de abandonar durante siete años la red ferroviaria de este territorio El ministro dice que el tren de Extremadura es «su prioridad»

Valle Sánchez

@vallesnchez Seguir TOLEDO Actualizado: 08/01/2019 22:46h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

No es nuevo. Extremadura y, en Castilla-La Mancha, en la zona de Talavera, llevan años denunciando el estado de su red ferroviaria, con traviesas de madera y unas condiciones lamentables que provocaron tres graves incidencias a primeros de año dejando en tierra durante horas a decenas de pasajeros. Este martes, el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, tras una reunión de más de dos horas y media celebrada en el Palacio de Fuensalida Toledo con el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, para abordar las mejoras de las infraestructuras en la región, dijo que este problema se ha convertido en su «prioridad» ante una situación que deja claro que no todos los españoles son iguales en esta materia. «Yo no estaba y ahora me toca resolver este problema para mejorar una línea vieja, deteriorada, que necesita encargar unas máquinas nuevas que ya no se construyen», un problema del que el ministro responsabilizó a la «desidia del PP» y a su gestión en los últimos siete años en España que «ha abandonado a este territorio».

Sobre este asunto, el presidente de Castilla-La Mancha reclamó a los diputados y senadores del PP por la provincia de Toledo que apoyen los Presupuestos Generales del Estado, ya que se trata de un texto que trae «mejoras» para este servicio y, en caso de no hacerlo, García-Page dijo que será «demagógico» que sigan criticando al Ministerio de Fomento cuando por otro lado niegan las nuevas cuentas.

No obstante, ni Ábalos ni García-Page dieron cifras, ni hablaron del presupuesto concreto que se va a destinar para mejorar la línea ferroviaria. Eso sí, el encuentro fue «fructífero y eficaz», según el presidente regional y ambos dirigentes concidieron en la puesta en marcha de numerosos proyectos de infraestructuras, como retomar la autovía Cuenca-Teruel, que estaba ya descartado por el anterior Gobierno o reactivar la estación de tren de Talavera de la Reina. Como novedad, avanzaron la puesta en marcha líneas ferroviarias de cercanías en Illescas y Seseña, en colaboración con la Comunidad de Madrid.

Primero, el ministro explicó que la prioridad de su Gobierno es la conservación, la mejora de la seguridad y la reactivación de estudios de grandes infraestructuras y enumeró algunos de los avances realizados en estos meses que llevan en el poder, como la finalización de los trámites para las licitaciones de mejora de dos tramos en la nacional 430. Actuaciones que, supondrán una inversión de 15,4 millones de euros, y para las que el pasado 28 de diciembre se publicó la primera licitación por valor de 6,54 millones de euros.

En cuanto a creación de nuevas infraestructuras, detalló que están en redacción los estudios informativos de la autovía Toledo-Ciudad Real, o los tramos de la A-40 entre Ávila-Maqueda; y Toledo-Ávila, entre otras.

Además, se ha reactivado el estudio informativo de la A-40 entre Cuenca y Teruel, así como la variante de Piedrabuena y se está avanzando en las obras y redacción de proyectos en distintos tramos de la A-32 entre Linares y Albacete y en la A-33, una autovía que conectará 3 importantes corredores para el centro peninsular y el levante, y para la que se ha aprobado la autorización para licitar las obras en el tramo entre Yecla y Caudete con una inversión de 126 millones de euros.

En cuanto a los peajes de las autopistas rescatadas, el ministro recordó que con las nuevas tarifas que se aplicarán este mismo año, se beneficiará a los usuarios de las cuatro radiales, la AP-41 Madrid- Toledo, y la AP-36 Ocaña-La Roda.

El ministro afirmó también haber hecho un esfuerzo presupuestario sin precedentes para la mejora de la red convencional en Castilla–La Mancha con la licitación en estos 7 meses de Gobierno de actuaciones por valor de 40 millones de euros. Además, informó del comienzo de las obras para la mejora de las instalaciones de seguridad, comunicaciones y gestión del tráfico. Estas actuaciones supondrán una inversión de 54 millones de euros y los trabajos finalizarán en 2020.

También se está trabajando para la eliminación de las 7 Limitaciones Temporales de Velocidad existentes de las cuales ya se han eliminado 3, y está previsto la finalización de las restantes en el primer semestre de 2019.

Ábalos aseguró que se están ejecutando actuaciones que supondrán la mejora de la línea en un tramo de 118 km, con una inversión total de 116 millones de euros y recordó que se continúan aprobando las licitaciones de ejecución de las obras como estaba previsto.

Con respecto a la planificación comprometida para la implantación de los modelos 599 en la línea a Extremadura, Ábalos informó que se han sustituido los 5 trenes previstos en estas fechas, y se va a continuar con las fases de sustitución previstas hasta el próximo mes de mayo.

El ministro afirmó que fruto de estos avances en los últimos meses ha sido que se han reducido significativamente las incidencias superiores a 30 minutos. Al mismo tiempo, reconocióque el servicio ferroviario sigue teniendo fallos que generan grandes incomodidades a los usuarios ante las que el Ministerio junto con Renfe trabajan para solventar.

Ave a Talavera

Sobre la llegada del AVE a Talavera, Ábalos aseguró que se tendrá listo un nuevo estudio para someterlo a información pública en el segundo semestre de 2019 porque, según explicó, el anterior estudio de impacto ambiental ya ha cadudado. Desde el PP, el diputado Carlos Velázquez reclamó al ministro de Fomento y al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, salgan soluciones para el tren convencional en Talavera de la Reina. Velázquez exigió que la reunión «no sea una foto más» porque los castellano-manchegos están «cansados y hartos de fotos y anuncios vacíos de contenido», y a su parecer, «ni una foto ni unas declaraciones sirven», porque los talaveranos están esperando una respuesta contundente.