El coro Manuel de Falla, de Illescas, ofrece este sábado un concierto en Melque Comenzará a las 19.00 horas y la entrada es gratuita.

El Sitio Histórico de Santa María de Melque, propiedad de la Diputación de Toledo, abre este sábado las puertas de su ermita visigoda para recibir a los integrantes de la Fundación Musical Manuel de Falla, de Illescas, que interpreta polifonía española del siglo XVI, música popular y música religiosa.

El entorno del conjunto monástico visigodo mejor conservado de la península ibérica, ubicado en San Martín de Montalbán y declarado Bien de Interés Cultural, volverá el sábado a desarrollar una actividad cultural de altura, abierta al público en general, y de carácter gratuito, dándole así un componente diferente a un lugar privilegiado del patrimonio histórico toledano.

Los asistentes que acudan a Santa María de Melque disfrutarán de un Coro que tiene el privilegio de cantar habitualmente en las celebraciones eucarísticas que se celebran en el Santuario de Nuestra Señora de la Caridad de Illescas, así como en las de diferentes poblaciones de La Sagra y Madrid.

También suele acompañar a la Banda de Música de la Asociación y Fundación Musical Manuel de Falla ejecutando las partes corales en conciertos y festivales benéficos, interpretando obras como The King’s Go Forth (E. Gregson), Star Wars o Dry Your Tears Afrika (J. Williams), entre otras.

En su constante esfuerzo por ampliar su repertorio y con la frescura propia de su juventud, el coro interpreta obras que van desde la polifonía del Renacimiento español, hasta las obras más contemporáneas de ámbito internacional, pasando por las obras de los maestros clásicos.

La Asociación y Fundación Musical Manuel de Falla, de Illescas, tiene como uno de sus fines esenciales el desarrollar una labor cultural y social a través del fomento de la música.

Con ese fin nació, hace cinco años, el Coro de la Asociación y Fundación Musical Manuel de Falla, para permitir el acceso al disfrute de la música a cualquier amante de la misma que lo desee.

El Coro está dirigido por Jaime Seves Canal y Miguel Sanz Madrid.