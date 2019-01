El Pícaro celebra este viernes su XX aniversario con la Canal Street Jazz Band En enero actuará también Rubén Pozo con Lichis y en febrero Julián Maeso

VALLE SÁNCHEZ

El Pícaro, una de las salas de conciertos más emblemáticas de la ciudad de Toledo, está de aniversario. En 2019 cumple veinte años y lo va a celebrar con una programación especial que se inaugura este viernes, 4 de enero, con un concierto, a las 22.00 horas, de la Canal Street Jazz Band, cuyas entradas gratuitas se pueden adquirir en ticketea o en el propio local. Esta banda de jazz, cuyos miembros son casi todos españoles menos el trombonista Jim Kashishian, que procede de California, está de gira celebrando su 50 aniversario y tocará algunos míticos temas como Mack the knife, When the saints go marching in o New York, New York.

La actuación de la Canal Street Jazz Band será solo el comienzo musical del año en el Pícaro, que traera este mes de enero a Edu «Big Hands» & Wiskey Train +Red House, el viernes 11 o LiLichis + Rubén Pozo, que actuarán el próximo viernes 25 de enero.

El 1 de febrero llegará a la sala «Neuman» y, al día siguiente, el sábado 2 actuará el toledano Julián Maeso, que se curtió en el mítico grupo "The Sunday Drivers", aunque lleva años colaborandoo con numerosas bandas como "The Blackbirds", "Speaklow", o "The Sweet Vandals", "Pájaro", "Aurora and The Betrayers" y ha tocado con "Leiva" o "Carlos Tarque". Maeso tiene tres álbumes en solitario, el último «Somewhere Somehow», donde mezcla rock, country, funk y blues.