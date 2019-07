«La marca Félix Ramiro está en uno de los mejores momentos de su historia» Es uno de los mása veteranos y reconocidos diseñadores de moda de la región, desde donde ha creado una red de tiendas de moda por toda España

En el casi virtual y efímero mundo de la moda, Félix Ramiro no es un recién llegado subido en la cresta de la ola. Todo lo contrario. Desde hace más de 30 años su firma empezó a estamparse en sus creaciones desde su taller en Menasalbas. Fue pionero en llevar la moda en forma de desfiles populares a muchos pueblos y ciudades, y su empresa familiar no ha parado de crecer. Y lo que le queda.

Durante muchos años Félix Ramiro ha sido una institución aquí en Toledo, pero desde hace tiempo está ocupado en otros proyectos fuera ¿cuéntenos de qué se trata?

Félix Ramiro sigue presente en Toledo, en Castilla-La Mancha y en el mundo, lo que pasa es que la vida son etapas. En unas tenía una vida social de asistencia a eventos mucho más activa, pero creo que ahora lo que debe de hacer Félix Ramiro es estar más centrado en su trabajo, estar más tiempo en su fábrica, más en contacto con sus clientes en su tiendas, tanto en Toledo, Madrid, Málaga, A Coruña y el resto de los puntos de venta. Y lógicamente también en contacto con las tendencias, nuevas materias con las que trabajar mis diseños, pasarelas de moda nacionales e internacionales y sobre todo estar en contacto con el mundo y las personas.

Precisamente en ese contacto con el mundo se circunscriben sus recientes visitas a otros países ¿significa esto nuevos proyectos?

En esos viajes fuera de nuestras fronteras sin duda el más agradable ha sido la visita a Miami, a donde fui más obligado por mi hijo, Miguel Ángel Ramiro, que quería que fuese allí con un amigo, Miguel Sierralta, que es uno de los mejores productores de televisión de Estados Unidos, que se encaprichó de nuestros diseños y fue él el que me llevó a Miami. Allí conseguimos unos contactos muy buenos, así como en Nueva York y también en México. Así que tenemos varias ofertas para abrir mercado en México y la apertura de un showroom en Miami, pero Félix Ramiro y su equipo tienen que ir despacito. Y cuando abramos una nueva tienda en cualquier parte del mundo tiene que ser sostenible y con los pies en el suelo. Tenemos mucha ilusión pero ninguna prisa. En México hay un par de ofertas interesantes pero las tenemos que estudiar.

De lo que gestiona Félix Ramiro ¿cómo marcha todo? ¿cómo son estos tiempos en el mundo de la moda?

Cada cual hablará de su libro, pero la marca Félix Ramiro está en uno de sus mejores momentos de la historia, aunque a nivel financiero resulta difícil. La empresa ha tenido una gran expansión en los últimos años, pero sigue siendo una compañía familiar y los recursos hasta ahora son propios, con financiación bancaria. También es cierto que lo difícil es hacer que la empresa sea sostenible. Nuestra empresa diseña, fabrica y vende, por tanto el modelo de negocio es completo. Pero desde que comienzas el diseño hasta que lo cobras pasan en muchos casos 9 meses, pero durante 30 años siempre fue así. Pero puedo decir que el sector textil masculino está más cuidado que cuando empecé en 1988 con mi primera tienda en Toledo.

En el sesenta aniversario habrá desfiles en Toledo, Albacete, Coruña, Málaga, Miami, Nueva York y Madrid

¿Que balance hace Felix Ramiro en el último año?

Pues muy gratificante, ya que comenzar el año con la entrada de la firma en El Corte Ingles fue una apuesta importante para Felix Ramiro. Un proyecto que durante dos años manejó mi hijo y que después de negociaciones llegamos a buen puerto. Para la primera apertura en los grandes almacenes elegimos nuestra región y nuestra provincia, en concreto Talavera de la Reina, y la aceptación del público está siendo muy buena. También comenzamos abriendo nuestro primer punto de venta en Andalucía, con una tienda de 400 metros cuadrados en pleno centro de Malaga, donde como dice mi equipo de comunicación es nuestra flagship store. Es la tienda donde la experiencia del cliente es premium, ya que cuenta con un espacio de cafetería y de relax, zona de fiesta y ceremonia con 3 espacios privados para cada cliente, una zona de sastrería también privada y un taller de confección para los retoques, además con un equipo de 6 profesionales entre tienda, taller y sastrería.

Dentro del sector de la moda ¿estamos en un momento de gran evolución o estancado?

En lo que se refiere a Félix Ramiro no solo no está estancado, sino que lo que ha hecho es adaptarse al momento social. De hecho ya tenemos varias líneas de negocio, de diferentes tejidos, estilos, patrones y precios, porque sabemos que hay gente que lo está pasando muy mal todavía, porque la crisis no ha pasado del todo y los tiempos de bonanza nunca serán igual. Por eso lo más importante para nosotros es el apoyo de las numerosas familias que después de treinta años siguen confiando en Félix Ramiro y su equipo para uno de los días más importantes de su vida, que es cuando una persona se casa, aunque también cada vez más hombres se visten con nosotros para ir a sus empresas. Esto es un síntoma de haber creado un estilo propio.

Supongo que no es lo mismo el cliente de Toledo o de otras tiendas que el que va a la tienda de la «milla de oro» de Madrid...

Son lugares diferentes, pero al final los sentimientos de un chico que se casa de la calle Serrano son iguales que el que se casa en de Toledo, Albacete, Malaga o Coruña.

Félix Ramiro usa también mucho, como marca, las redes sociales ¿Cree que es una buena vía de venta? ¿qué beneficios reportan?

Yo me he quedado sorprendido con las redes sociales. Hace tres años, mi hermano José Luis Ramiro y mi hijo me obligaron a tener Instagram, aunque yo no quería, porque ya tenía Twiter o Facebook y no me daba tiempo a más. Pero curiosamente al hacerme de Instagram he descubierto a gente que era impensable haberlo conocido de otra manera. Clientes como Diego Calvo, que es uno de los mejores personal trainer de Estados Unidos y del mundo, y se vino de Estados Unidos a comprarse el traje de novio a Félix Ramiro en Madrid. O artistas del mundo de la música, del cine, o empresarios que no conozco que me escriben y me piden consejos sobre moda. No me imaginaba que podía tener tanto alcance, porque puedes llegar a millones de personas en todo el mundo.

Aparte del cliente más anónimo, Félix Ramiro tiene también muchos famosos ¿eso ha costado mucho conseguirlo?

Siempre digo que los famosos vienen muy bien para la firma, pero nosotros vivimos de los miles de clientes anónimos que van a nuestras tiendas. Pero es lógico que venga muy bien que vista tu ropa un cantante como Antonio José o Julio Iglesias Presley el día de la boda de su hermana siendo el padrino; o Fernando Morientes y Rafael Varanne, o David Bisbal, Potty o el actor Dani Muriel. Cuando un famoso va vestido de Félix Ramiro la gente lo comenta. El pasado año un trompetista de los mejores del mundo, que se llama Manuel Blanco y es de Castilla-La Mancha, dio un concierto en Madrid al que fue la reina. Su fotografía junto a ella vestido íntegramente con nuestra ropa fue muy positiva. Pero somos conscientes de que, aunque eso te dé a conocer, Félix Ramiro y su equipo vive del día a día de la gente de a pie.

Félix Ramiro también creó hace muchos años en la provincia de Toledo algo que fue inédito y que no se ha vuelto a hacer y es crear escuela en los desfiles de moda por ciudades y pueblos ¿eso ya ha pasado a la historia?

Eso fue un proyecto que fue una idea y creación personal con el único objetivo, por un lado, de dar espectáculo y color en los pueblos, y por otro, acercar la moda y los modelos a la gente de la calle. No todo el mundo puede ir a la Fashion Week de Madrid. Además, como es lógico y legítimo, buscábamos promocionar una marca.

¿Pero puede volver?

Tenemos un proyecto para el año que viene con motivo de la celebración de nuestro 60 Aniversario. Vamos a hacer desfiles en las capitales donde ha tenido algo que ver Félix Ramiro. Por supuesto me gustaría hacer algo en Toledo, pero ya tenemos confirmado en Albacete, Coruña, Malaga, otro en Miami, y muy posiblemente otro en la Fashion Week de Nueva York, y por supuesto cerraremos en Madrid.

Tendrá que utilizar a muchos modelos ¿no?

Me gustaría llevar a los mismos modelos si es posible de la gira que hicimos en 2010. Por ejemplo, en Miami me gustaría contar con Águeda López, actual mujer de Luis Fonsi, que fue una de las modelos que empezó conmigo en el hotel Beatriz de Toledo. Lógicamente también con Darek, que ha sido imagen de la firma. En estos 30 años han pasado por las pasarelas muchos y muchas modelos.

En el mundo de la moda ¿toda la gran competencia que hay es legal a su juicio?

Ojalá fuera así. Me gusta la competencia y medirme, y hablar con profesionales. Pero lo que sí me tiene sorprendido, por ejemplo, es un chico relaciones públicas de una discoteca que se aburría y sus padres le dan 400.000 euros y de la noche a la mañana ya es sastre, y monte una tienda al lado de la tuya en Madrid. Y otro que era asesor financiero y como conocía los problemas que tenían los que hacían ropa de hombre les dijo a sus padres que había que montar una sastrería para hacer bien lo que nosotros hacíamos mal. Pero creo que a la gente no se la puede engañar porque la mentira tiene las patas muy cortas. Una cosa es que te guste un diseñador más que otro, porque nosotros no hacemos todo bien, pero cuando todo nuestro equipo se equivoca damos la cara. Por tanto, competencia, sí, pero con elegancia, estilo y sobre todo entre profesionales, no entre quien no está preparado.