Denuncian insultos racistas de un árbitro a un entrenador: «Vete a la calle, puto negro»

El concejal de Deportes del Ayuntamiento de Cobisa, Ángel Benito, ha mostrado en un escrito oficial la repulsa del Ayuntamiento de la localidad por los insultos racistas del árbitro contra el entrenador del equipo alevín local, durante el encuentro que se disputó el pasado día 6 de abril en esta localidad entre los conjuntos de esta categoría de Cobisa y Argés, en el que juegan niños de entre 10 y 11 años. Según se recoge en el escrito firmado por el concejal, en el transcurso del partido el árbitro paró el encuentro cuando empezó a llover porque tenía frío y se metió al vestuario dejando a los jugadores de ambos equipos en el terreno del juego sin más explicaciones durante 10 minutos, ha informado el PSOE en nota de prensa.

Tras ser reclamado por el entrenador local, reanudó el juego con malos modos y tras un penalti expulsó al preparador del equipo de Cobisa, dirigiéndose a él en los siguientes términos: «vete a la calle puto negro», unos comentarios racistas que son inaceptables y denunciables para el Ayuntamiento.

El concejal, en su escrito, relata que la actitud «despectiva» del árbitro no acabó con los malos modos en que se dirigió al entrenador, ya que también insultó a los jugadores locales diciéndoles: «Que no vengo a aguantar niñatos, vengo a cobrar mis 50 euros y me da igual todo».

El colegiado acabó el partido antes del tiempo reglamentario, sin dar explicaciones, y cuando el entrenador del Ayuntamiento de Cobisa le pidió el acta, éste se negó a darla y amenazó que iba a poner lo que le diera la gana. En su resolución, el concejal de Deportes pide, al menos, que este árbitro no dirija nunca más al Ayuntamiento Cobisa-B, aunque para el edil debería estar apartado del mundo del deporte y, especialmente, del deporte escolar por su actitud tan despectiva y prepotente ante dos equipos infantiles.

Además, los padres de los jugadores han expresado al Ayuntamiento que se niegan en rotundo a que sus hijos jueguen un partido que sea dirigido por este colegiado.