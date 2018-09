«En el relevo de Cospedal, ni tutelas ni tutías, como dijo Fraga« El PP de Castilla-La Mancha afronta su renovación tras la marcha de su lideresa

María José Muñoz

Todas las miradas están puestas en la reunión que el próximo viernes celebrará en Toledo la Junta Directiva regional del PP de Castilla-La Mancha para elegir a la persona que sustituirá a María Dolores de Cospedal al frente de este partido en la región, cargo en el que lleva 12 años. Esta convocatoria no ha hecho más que reforzar la firme creencia de la salida de la exsecretaria general del PP de la vida política castellano-manchega, algo, por otro lado, de lo que se lleva hablando desde que fue nombrada ministra de Defensa por Mariano Rajoy.

Mientras, la expectación mediática y en el propio seno del PP aumenta exponencialmente según se acerca el viernes, día en que se fijará una fecha para la celebración de un congreso extraordinario del que saldrá el nombre del nuevo líder del PP castellano-manchego, que también convendría que fuera el candidato electoral a tan solo ocho meses de los comicios autonómicos del mes de mayo próximo.

Si algo hizo bien Cospedal fue unir a un partido que no pasaba por su mejor momento cuando ella fue nombrada presidenta regional del PP en 2006, y supo fraguarse, con su victoria en la Junta de Comunidades, un liderazgo fuerte que aún mantiene dentro de la formación en la región. Quizá por ello, por la disciplina que reina en su seno, ningún cargo del PP ha «osado» hablar públicamente de posibles relevos y se deshacen en elogios con su presidenta cada vez que el asunto sale a colación.

Incluso, en los últimos meses, en que han aflorado diversos nombres como posibles sustitutos, rápidamente los aludidos se han ido autodescartando, como hizo recientemente en declaraciones a este diario el alcalde de Seseña y diputado regional por Toledo, Carlos Velázquez, o como lo ha hecho este lunes el diputado regional por Ciudad Real, Francisco Cañizares, portavoz en las Cortes regionales. «Ni me lo he planteado, así que no tengo nada que descartar», dijo, y rehusó hablar de si habrá una candidatura de unidad para el relevo. Tampoco quiso siquiera confirmar que Cospedal no se presentará como candidata a unas posibles primarias porque «será la propia presidenta regional la que comunique a los afiliados cuál será su futuro político».

Sí ha dicho que «el congreso regional del PP será una copia del nacional y, pase lo que pase, el partido tiene la absoluta tranquilidad de que es una formación fuerte y unida que ha sido capaz de ganar las últimas seis elecciones en la región».

Otro de los prohombres del PP castellano-manchego cuyo nombre está en todas las quinielas, —aparte del del secretario regional Vicente Tirado, o el de Rosa Romero, exalcaldesa de Ciudad Real y actual miembro de la Mesa del Congreso de los Diputados—, es Antonio Román, alcalde de Guadalajara, quien también se descarta. En declaraciones a ABC, Román ha dicho que «yo no me he propuesto nunca para ese puesto, no me he planteado nunca dar ese paso a nivel autonómico», a la vez que ha citado otros nombres, como los de Vicente Tirado, Carlos Velázquez, Ana Guarinos, Rosa Romero o Paco Núñez como «candidatos mejores que yo para ese puesto». Y «todos ellos mejores que Emiliano García-Page, que ha sido un desastre para esta región con su pacto con Podemos», añadió.

Tras decir que «ojalá la propia Cospedal, que sacó a esta región de la runina económica y social, fuera la presidenta de nuevo en 2009», Román ha añadido que si ella no se presenta «tendremos que agruparnos todos para ver quién es la mejor cabeza de cartel para afrontar en solo ocho meses unas elecciones. Tiene que haber el mayor de los consensos, hablar los militantes, hablar los cuadros del partido para que sea una persona que salga con un apoyo desde abajo, una candidatura fuerte para ganar la Junta de Comunidades».

Sobre la posibilidad de que Cospedal tutele su propio relevo, Román ha sido muy claro: «El nuevo líder tiene que tener las manos libres. Como dijo en su momento don Manuel Fraga: ‘Ni tutelas ni tutías’. Si el partido confía en Rosa (Romero) o en Vicente (Tirado) tendrá que tener absoluta libertad para configurar su candidatura».