Puy du Fou prevé 60.000 asistentes para el espectáculo nocturno de 2019 El 25 y 26 de este mes realizará la primera fase del casting para actores y técnicos

Puy du Fou España prevé la asistencia de 60.000 personas al espectáculo nocturno que inaugurará el próximo 30 de agosto en el nuevo parque temático que comenzará a construir en Toledo, y del que ofrecerá en torno a 15 funciones entre los meses de septiembre y octubre de este año.

En cada uno de los espectáculos, que tendrán lugar en fines de semana, habrá un aforo de 4.000 personas, según ha avanzado el consejero delegado de Puy du Fou España, Erwan de Villeon, en una entrevista, en la que ha estado acompañado por el vicepresidente de la compañía, Jesús Sainz.

De Villeon ha señalado que la previsión de visitantes aumentará hasta los 120.000 en 2020 y que se incrementará aún más en 2021 cuando esté operativo el parque diurno.

En concreto, el parque completo abrirá 204 días al año entre Semana Santa y mediados de noviembre -50 días más que en Francia-, para evitar así los meses de más frío, precisó.

El consejero delegado de Puy du Fou afirmó que afronta el nuevo año 2019 «con mucha ilusión» por ser un año «súper importante», en el que se están iniciando las obras que tendrán que desarrollarse con agilidad para tener todo listo para la apertura en agosto.

Asimismo, adelantó que los días 25 y 26 de enero Puy du Fou realizará una primera fase de casting para el reclutamiento de actores y técnicos, con el objetivo de seleccionar a 15 actores (cinco bailarinas, cinco acróbatas y cinco jinetes) y cinco técnicos.

La empresa les ofrecerá un mes de formación en España con cursos básicos de cada disciplina y de francés y después se desplazaran después a Francia y pasar cuatro meses entrenando en el parque que la empresa tiene en el país galo y volver a España en julio para la fase de ensayos.

Sin embargo, la mayor selección de personal se llevará a cabo en la segunda ola de reclutamiento, con 120 personas que se sumarán a los anteriores de manera que en total rondarán los 150 actores, entre los que también habrá algunos franceses para reforzar la plantilla de cara a la apertura.

Además de los artistas, De Villeon destacó que la compañía sigue completando el personal de oficina y, de hecho, todavía está buscando un comercial, un técnico logístico, un responsable de informática, un técnico audiovisual y otro de drones.

En cuanto a la construcción del parque, detalló que en la actualidad ya hay 70 personas en plantilla y que ya han comenzado las obras por parte de las empresas constructoras -el acto de la colocación de la primera piedra será el próximo 16 de enero-, lo que supondrá que una vez licitados todos los lotes haya un centenar de personas trabajando sobre el terreno para la construcción del parque temático.

Espectáculo ya definido

Sobre el espectáculo nocturno, el consejero delegado de Puy du Fou dice que está «definido», y subraya que una vez que abra el parque al completo los visitantes podrán disfrutar «de un recorrido a través de los siglos por la historia de Toledo, Castilla y España, tanto poético, alegórico como épico, presentando los grandes hitos y también la memoria íntima, con el olor a la tierra y a la piedra toledana».

Será una mezcla de «entretenimiento y cultura» orientada a todos los públicos que en cualquier caso no tiene un fin ni didáctico ni pedagógico ni una perspectiva infantil, por lo que podrán disfrutarlo desde niños de 5 años hasta adultos de cualquier edad.

Por otro lado, Erwan de Villeon reconoció que el año 2018 le ha dejado un sabor agridulce, «más dulce que agrio» por el resultado final con la aprobación del Proyecto de Singular Interés (PSI) del parque.

Admitió que ha tenido que vivir «momento duros que quedan suavizados con el resultado» y también, en parte, por el apoyo de la sociedad que ha hecho que Puy du Fou se convierta en «un proyecto toledano», resaltó.

«Si yo hubiera sido el ‘franchute’ de turno peleando contra todo Toledo hubiera abandonado», ha aseverado De Villeón, que ha añadido que la «simpatía» que ha generado el proyecto le ha hecho seguir adelante.

A este respecto, en relación a la oposición al proyecto manifestada por parte de un sector de la sociedad, De Villeon dijo que no cree que los miembros de dicho sector, minoritarios en su opinión, cambien de opinión respecto al proyecto, pero ha manifestado: «No me importa», y ha añadido: «El ‘postureo’ de estar en contra por principios, me parece muy débil».

De hecho, aseguró que no teme al recurso presentado por Ecologistas en Acción que todavía sigue pendiente, y reconoce también que ha podido hablar con ellos en privado pero que tiene la impresión de que Puy du Fou es «el juguete de turno para otras peleas» y que no han estudiado el proyecto «con honestidad», sino extrapolando los datos técnicos que «les interesan».

«A lo mejor algún día nos llegarán los currículos de sus hijos y los acogeremos. No pasa nada», concluyó.