Murcia asegura que el Gobierno quiere clausurar el trasvase Tajo-Segura

El presidente de Murcia, Fernando López Miras, ha asegurado que la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, con la que se ha reunido este miércoles en Madrid, le ha dicho que su región no necesita agua y deduce que tiene un «plan claro» para cerrar el trasvase Tajo-Segura. A su salida del encuentro de unas dos horas, López Miras ha informado de que Ribera le ha comunicado que ha firmado el decreto por el que este mes no enviará los 12,5 hectómetros cúbicos (hm3) de agua para regadío que permiten hoy las existencias de la cabecera del río, por lo que solo llegarán 7,5 de los 20 posibles y para abastecimiento doméstico, como ya informó ABC.

Desde el ministerio hablan en una nota de «criterios científicos y técnicos del dictamen de la comisión» central de explotación del acueducto del 20 de noviembre, que estima que «el valor mensual de referencia para el consumo en destino de lo trasvasado para regadío, aplicadas las restricciones vigentes por sequía, es de 16,29 hm3».

Como las reservas en los embalses de la cuenca asociados al trasvase son de 16,32 y ha llovido abundantemente últimamente, el consumo previsto se cubre con ellas, según el ministerio, que también alude a daños «significativos» en el canal del postrasvase por la torrencialidad de esas lluvias en la comarca del campo de Cartagena, que se repararán en dos meses con 3,8 millones de euros. «Venía muy preocupado y salgo muy enfadado tras haber constatado cómo los planes del Gobierno de España y del PSOE son cerrar el trasvase. Jamás habían tenido algo tan claro como esta hoja de ruta y este plan para hacerlo», ha subrayado el presidente murciano. Según sus palabras, «todas las medidas planteadas por Ribera se encaminan a ello y no ha habido ni una sola propuesta para garantizar su permanencia». «Como ella —añadió— cree que en Murcia no se necesita agua, nos la han cortado y no podemos permitir este ataque, el mayor y más duro que jamás se ha hecho a la región, a una infraestructura que lleva 40 años dando progreso y desarrollo».

A su regreso a Murcia, López Miras convocará con urgencia la Mesa del Agua para informar a los agentes del sector de la situación, «que es muy grave» con «un recurso vital que se está negando a los murcianos, que aprovechan cada gota de la manera más eficiente», comentó. «Los murcianos estamos muy cansados de ataques y de que se nos niegue algo que por justicia nos corresponde y a lo que tenemos derecho, como el resto de los españoles», ha recalcado.

Infraestructura «innegociable»

Por otro lado, el PSOE valenciano (PSPV-PSOE) ha propuesto que Les Corts Valencianes aprueben una declaración institucional para defender el trasvase Tajo-Segura y para «recordarle al Gobierno de España» que esta infraestructura «es innegociable». Así lo ha anunciado en los pasillos de Les Corts el portavoz socialista, Manuel Mata, quien ha explicado que el Gobierno central «tiene que garantizar» las demandas de agua tanto para la agricultura como de boca en la Vega Baja y en la provincia de Alicante en su conjunto.

Por ello, los socialistas plantean que se tiene que volver a reunir la comisión que evalúa la cabecera del Tajo en los plazos previstos en la ley, es decir, la primera semana de cada mes. Mata ha señalado que el hecho de que se haya producido una «mejora hídrica» por las últimas lluvias «no puede hacer que se frene» el «compromiso firme del Gobierno de España» de que tienen que venir 20 hectómetros cúbicos al Segura.