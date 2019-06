El exhibicionista de Buenavista, condenado a 4 meses de prisión y a realizar un programa de educación sexual Al no tener antecedentes penales, la pena de cárcel queda suspendida a condición de que no delinca en los próximos dos años

El exhibicionista detenido en el barrio de Buenavista (Toledo) la pasada semana ha sido condenado a 4 meses de prisión. Sin embargo, al no tener antecedentes penales, la pena de cárcel ha quedado suspendida. No obstante, esta decisión está sujeta a varias condiciones: que el sujeto no delinca en los próximos dos años, que cumpla la prohibición de aproximación a sus víctimas y que se someta a un programa de educación sexual.

La resolución fue tomada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 7 de Toledo, que estaba de guardia el pasado 12 de junio, cuando se celebró un juicio rápido contra el exhibicionista, de quien no se ha facilitado la edad ni la nacionalidad.

El investigado reconoció los hechos, como lo había hecho ante la Policía nacional, y se dictó una sentencia de conformidad por un delito de exhibicionismo, con lo que el fallo es firme. Además de los 4 meses de prisión que aceptó, se le ha condenado a no aproximarse ni comunicarse con las víctimas durante 16 meses, según han confirmado a ABC fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.

Como ya informó ABC, el individuo fue detenido prácticamente «in fraganti». La Policía nacional lo arrestó en el barrio de Buenavista después de recibir el aviso de varios testigos que llamaron al teléfono de emergencias 091. Esto permitió a agentes de Seguridad Ciudadana actuar rápidamente sobre las siete de la tarde.

En el lugar de los hechos, localizaron a un sospechoso cuya apariencia coincidía con la descripción facilitada por testigos que habían presenciado el comportamiento obsceno de un individuo. El hombre acabó reconociendo a los policías que él era el exhibicionista.

Dos menores de edad presentaron sendas denuncias posteriormente. Contaron a los agentes que sabían que otras víctimas le habían visto la semana anterior, por lo que el exhibicionista llevaba actuando al menos dos semanas en el mismo barrio donde se encuentra la Jefatura Superior de Policía de Castilla-La Mancha.

La Comisaría Provincial de Toledo, que difundió la detención este martes, está trabajando para aclarar si este exhibicionista participó en otros hechos similares sucedidos en otros lugares de la ciudad antes de junio.