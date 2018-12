«Después de doce años, Toledo se merece un gobierno del PP» Dice que ha llegado su momento y el de su partido. Quiere recuperar, tras tres legislaturas, el gobierno de una «ciudad lastrada por sus problemas eternos» a los que el PSOE de Page y Tolón no ha dado solución

Claudia Alonso (Toledo, 1981), licenciada en Derecho, casada, con dos hijas, lleva toda la vida en política y es una enamorada de su ciudad. Fue presidenta de Nuevas Generaciones en una época en la que conoció y congenió con Paco Núñez, el actual líder del PP regional que le ha servido en bandeja la candidatura. Tras las elecciones municipales de 2011, con 30 años, le tocó hacerse cargo de un PP municipal tocado y lidiar con un crecido Emiliano García-Page en el Ayuntamiento. Salió airosa y ha continuado en la resistencia estos últimos años como concejal y diputada regional. Hoy, dice, está preparada para arrebatar a Milagros Tolón la Alcaldía.

¿Cómo y quién le ofreció ser candidata del PP en Toledo?

La decisión la tomó el partido. El Comité Electoral Nacional es el órgano que designa a los candidatos en las capitales de provincia. Fue el presidente regional, Paco Núñez, quien me informó de la decisión y yo no podía decir que no. También es verdad que, de un tiempo a esta parte, en la calle, afiliados, toledanos y gente que me conoce de toda la vida me animaban mucho a presentarse y me decían que tenía que ser la candidata.

¿Se lo pensó mucho?

Pues, la verdad, no (risas). No hay nada más bonito que poder ser la alcaldesa de Toledo porque no hay mejor ciudad que ésta y, además, yo tengo una vocación política muy grande, desde siempre.

¿Cómo surgió esa vocación?

Antes de entrar a Nuevas Generaciones, -no tenía ni la mayoría de edad-, y ya estaba en las manifestaciones levantando mis manos blancas por el asesinato de Miguel Ángel Blanco. Recuerdo ese verano del 97 la plaza del Ayuntamiento con velas, el dolor que había en España... Ahí fue cuando decidí dar el paso, tenía que estar ahí porque cuando las cosas no van bien hay que cambiarlas. O tomas parte activa o vienen otros y te las cambian.

Para los que aún no la conocen, ¿quién es Claudia Alonso?

Una toledana de toda la vida, hija y nieta de toledanos, que ha nacido en esta ciudad, en el Polígono, aunque cuando era muy pequeña nos cambiamos a la casa de mi abuela en el Casco Histórico. Estudié en el colegio San Lucas, después fui al instituto Sefarad y estudié la carrera también en Toledo. Soy del Casco, pero también estoy vinculada a otros barrios, como Buenavista, donde viven mis tías, mis primos y he pasado allí los veranos. Toledo es una ciudad que te permite tener conocimiento de todos los barrios y tener raíces por toda la ciudad.

¿En qué punto ve a la ciudad de Toledo en estos momentos?

-Creo que la ciudad tiene muchísimas posibilidades de desarrollarse, pero en estos doce años de gobierno del PSOE no ha pasado lo que debería haber pasado, como en otras ciudades, que han cambiado profundamente este tiempo. Hay una generación completa que no ha visto otra cosa.

En un coloquio reciente con algunos exalcaldes se habló de los problemas eternos de Toledo, los mismos que hace 30 años.

¡Esa es la cuestión! Con eso es con lo que quiero acabar. Tenemos un planeamiento del año 1986 que no es acorde con una ciudad del siglo XXI y eso no nos permite poder desarrollar correctamente la ciudad, poder cohesionarla, hacer nuevos núcleos urbanos y tener suelo industrial suficiente como para que seamos un motor de atracción de empresas. Tenemos que darle solución también a la Vega Baja, al río...

El río Tajo no falla en las promesas electorales y sigue su agonía.

Me duele el estado del río, pero no hago demagogia. No me voy a posicionar cuando gobierna un partido que no es el mío en un lugar determinado y luego, si gobiernan los míos, en otro. Si queremos un Tajo limpio tendremos que empezar hablando todos y también de la recuperación de las riberas, una competencia que, por cierto, es exclusiva del Ayuntamiento.

«Creo que el PSOE se han cargado el Casco con sus políticas; hoy viven mil personas menos que hace doce años»

¿Cómo ve el Casco Histórico en estos momentos?

Ha ido perdiendo población y ahora tenemos unas mil personas menos que hace doce años. Creo sinceramente que con las políticas que se han hecho últimamente se han cargado el Casco. Hay mucha gente que se ha tenido que ir porque no han hecho una ciudad cómoda, una ciudad habitable. Y también está el daño al patrimonio y el poco respeto que tienen a lo nuestro. ¡A mí no se me va a ocurrir coger una radial y romper un puente!

¿Qué es lo primero que haría si llega a la Alcaldía?

Tengo claro que en el primer año de legislatura hay que cerrar todos los asuntos que llevan abiertos doce años y que están lastrando el futuro de Toledo. Los últimos dirigentes municipales no han estado con la cabeza centrada en una ambición por Toledo, sino por una ambición personal.

«A García-Page y a Tolón les ha faltado ambición por la ciudad»

¿Cree que a Milagros Tolón y a Emilano García-Page les ha faltado esa ambición por la ciudad?

La ciudad no se puede conformar con el trabajo ordinario, como pintar un banco o cambiar la luz de una farola. Creo que les ha faltado ambición y también respeto, humildad y ganas de demostrarle al mundo que tenemos una ciudad con un potencial inmenso. Hay poblaciones en la zona de La Sagra que han sido capaces de atraer grandes empresas para generar empleo y riqueza y nosotros, no. Además, hay mucha más gente que quiere venir a vivir e instalarse a Toledo y no puede y se tienen que ir fuera.

¿Cómo se podría recuperar esa población?

Es fundamental aprobar un nuevo plan municipal. No puede ser que cuando yo entré de portavoz de 2011, a los 15 días se anulara el POM y siete años después sigamos igual.

El fracaso del POM parece que es el de toda la clase política toledana, también del PP que lo impulsó.

Tengo claro el por qué han fallado las cosas y no es por los que no hemos estado gobernando en este tiempo. Doce años lleva el PSOE con el apoyo de una izquierda nada moderada. Ahora tendrá que venir el PP a hacer lo que hace siempre que ha gobernado: solucionar las cosas, avanzar y trabajar por todos.

¿Cuál es el Toledo con el que sueña?

Quiero un Toledo en el que las familias puedan vivir de una manera más cómoda; que tengamos mejores servicios y que sean acordes con los altos impuestos que pagamos; quiero una ciudad más competitiva, más sostenible, una ciudad que se sienta orgullosa de nuestro poso histórico y cultural y que lo pongamos al servicio de todos, y que tenga peso político real a nivel regional y nacional.

El PSOE dice que maneja encuestas en las que Milagros Tolón podría volver a gobernar...

Las encuestas tienen el valor que tienen, pero la realidad es que en la calle la gente me está demostrando mucho cariño, mucho apoyo, mucho ánimo y mucha fuerza. Si a los toledanos les ofrecemos un proyecto de ciudad viable, ilusionante y les hablamos sin ambigüedades, sin ponernos de perfil, dando la cara y afrontando los retos con la ilusión con la que las quiero afrontar, vamos a obtener una mayoría para poder gobernar.

«No está bien dedicarse a pactar en los despachos antes de explicar tu proyecto a la gente. Mi pacto es con los toledanos»

Hay un escenario político incierto, solo hay que ver lo ocurrido en Andalucía. ¿Cómo se le dan los pactos?

Yo tengo mucho respeto a la democracia, a los votantes y a los electores. Creo que no está bien que antes de que a la gente se le explique qué proyecto de ciudad tienen, algunos se dediquen a hablar de cómo quieren pactar en los despachos. Mi pacto es con Toledo y los toledanos. Algunos están pensando si quedan segundos cómo pactar con los quintos. Yo lo que estoy viendo es que la ciudad de Toledo se merece otro gobierno y creo que lo vamos a conseguir porque la gente quiere que se hable de futuro.

¿Y qué expectativas le augura a Vox en Toledo?

Habrá que verlo. Cada momento político es diferente y las cosas cambian muy deprisa. Lo que yo vengo ahora es a trabajar día a día y en eso estoy.

¿Qué le preocupa ahora a Claudia Alonso?

Muchas cosas, como que tengamos a un barrio entero como es el del Polígono asustados por el tema del amianto. Es muy grave que, a nivel nacional, se nos ponga como foco de una ciudad que no ha estado a la altura para resolver un problema y tener a más de 20.000 ciudadanos sin darles una solución. Me preocupa, como dije antes, que no tengamos un plan urbanístico y me preocupa ser una de las ciudadaes con mayor carga impositiva de toda España. Me abochorna que Tolón vaya detrás de Carmena y Colau. La ciudad se tiene que poner a trabajar para captar empresas y también ayudar a los empresarios de toda la vida, a los que han estado construyendo la ciudad en estos años de crisis, que con esfuerzo han seguido generando riqueza.

¿Ha pensado ya en su equipo? Seguro que tiene a alguien en la cabeza.

Tengo mucha gente en la cabeza y espero elegir bien porque esto no es una cuesión personalista y solo sale bien si los equipos son buenos y la gente trabaja en el mismo sentido. Según vayan sumándose, los anunciaré.

¿Cómo es su relación con Paco Núñez, el nuevo presidente regional del PP?

Paco Núñez es el mejor presidente que podría tener el PP en la región, sin ningún género de duda. Tenemos la oportunidad real de volver a gobernar Castilla-La Mancha y creo que lo estamos demostrando. Paco es una persona cercana, conocedora de la región y también muy bien de sus problemas. Nos estamos dejando la piel porque esta región se merece otro cambio de gobierno. Tener un presidente que tiene muy claro cómo hacer que Castilla-La Mancha crezca y tiene claro que Toledo es prioritario en su acción de gobierno. Estoy convencida de que va a ser un gran presidente y que lo va a ser con la mayoría de todos los castellano-manchegos. Toledo va a tener un aliado en la Junta de Comunidades y vamos a poder desbloquear muchos proyectos, sin enfrentamientos personales o personalistas entre adminstraciones.

¿Se refiere a Page y a Tolón?, ¿cree que no se entienden?

A mí su relación personal, la verdad, me importa bastante poco; yo me voy a los hechos y los hechos dicen que el nuevo hospital de Toledo no tuvo la licencia del Ayuntamiento hasta casi dos años después de que empezara la legislatura. Y eso no es normal. Lo que digo es que cuando he visto temas fundamentales en que ambas administraciones se tenían que poner de acuerdo por asuntos que beneficiaban a los toledanos, no se han puesto. Algunos estaban pensando más en el beneficio personal que en el beneficio de la ciudad.

Mayo está a la vuelta de la esquina. ¿Está preparada para la que se le avecina?

Estoy preparada. Tengo muy claro que vengo a hacer una campaña limpia y en positivo. El que quiera hacer la campaña utilizando otro de tipo de argumentos demagógicos, es su problema. Vengo a decir que vamos a trabajar por Toledo y que quiero que me sigan, que vamos a ofrecer soluciones a los toledanos. Toledo se merece un gobierno del PP. ¡Ya está bien después de doce años!