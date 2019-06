Teatro Joaquín Notario: El actor que descubrió el teatro clásico escuchando los versos de Calderón El artista es el nuevo Arcipreste 2019, un premio que recoge este sábado y que le reconoce como uno de los mejores actores en verso clásico de España

Joaquín Notario (Yunquera de Henares, 1959) no puede negar que en vez de traer un pan bajo el brazo, él llegó al mundo con el teatro bajo el brazo. En este pueblo de la provincia de Guadalajara hay una arraigada tradición teatral que pasaba de padres a hijos. Y eso fue lo que vivió nuestro protagonista y Arcipreste del Año, galardón que recogerá el día 22 de junio y que le ha concedido el Ayuntamiento de Hita por su larga trayectoria y por ser uno de los grandes referentes del teatro clásico español.

¿Pero cómo llegó Joaquín Notario a ser un puntal del teatro clásico? El artista afirma que en Yunquera de Henares, no era extraño por aquel entonces que sus habitantes se subieran a las tablas en fechas señaladas y que un padre recitara a su hijo versos de «La vida es sueño». Con un cabeza de familia aficionado a Calderón de la Barca y unas hermanas fieles a esta tradición, Joaquín no podía ser menos y recuerda que su bautizo en las tablas fue con una obra de Lope de Rueda titulada «Las Aceitunas».

Ni los yunqueranos ni su familia pudieron predecir entonces el animal escénico que se fraguaba en aquellas fiestas populares y que acabaría convirtiendo el teatro en su forma de vida, un oficio que siempre ha entendido como una manera de poner un espejo a la sociedad. Mientras salía al campo, acompañado de su padre y hermano, veía a lo lejos el municipio de Hita, al que acudió en alguna ocasión para representar con su panda de amigos, encabezados por Julio Navarro (ya fallecido), alguna pieza teatral en el Festival de Teatro Clásico de esta localidad de la Alcarria guadalajareña.

Teatro desde la cuna

Notario ha intervenido en más de una treintena de montajes y más de 20 películas, y es miembro de la Compañía Nacional de Teatro Clásico. Tras una dilatada carrera profesional en la que ha probado todas las artes —cine, teatro y televisión—, el actor reconoce con cariño, que su pasión por la interpretación empezó durante su infancia en Yunquera de Henares. Su etapa profesional arrancó con un pequeño papel en «Julio César», que dirigió Lluis Pasqual. Y de eso han pasado muchos años.

Desde esa época —asegura— no ha parado. «Mi carrera profesional está más vinculada al teatro clásico y a la Compañía Nacional de Teatro Clásico, que es donde he conseguido mis mejores momentos sobre los escenarios y que más alegrías me ha dado», afirma este actor que actualmente interpreta a Vicente, un cartero con una vida oculta, en la serie de Televisión Española «La otra mirada».

Acaba de terminar una gira que le ha llevado por diferentes ciudades españolas con «El castigo sin venganza», de la Compañía Nacional de Teatro Clásico y con la que han llamado la atención de la crítica especializada. Con este montaje estará este verano en el Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro (Ciudad Real), la sede natural para artistas que como él se dedican a ponerse en la piel de los personajes que habitaron en el Siglo de Oro.

Al hablar del nombramiento de Arcipreste del Año, Notario reconoce que es motivo de alegría y sorpresa porque este galardón ya lo han recibido figuras como José Sacristán, Emilio Gutiérrez Caba y Carlos Hipólito, entre otros.

«Va a ser muy especial para mí porque desde que nací, desde que tengo conciencia, desde mi pueblo siempre veía Hita. Toda mi vida he tenido noticias del Arcipreste, que fue uno de los autores que más he estudiado. Es emocionante y hermoso recibir este reconocimiento, no solo como actor sino como guadalajareño», señala. Por eso, insiste en que viajar a Hita, que está separado por una decena de kilómetros de su pueblo Yunquera de Henares, es hermoso porque ese lugar marcó, en parte, su trayectoria teatral.

Para rendir homenaje a este actor, con más personajes del Siglo de Oro a sus espaldas, la tuna de la Universidad de Alcalá de Henares acompañará el acto uniendo los versos del Arciprestre de Hita con los de Calderón, afirman desde el consistorio de Hita.