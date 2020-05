La sentida despedida de Ángel Felpeto a Luis Pablo «Nuestra última conversación fue la de dos abuelos porque como tú me decías que mi relación con Sara sigue siendo un poco paterno filial y tú querías compartir conmigo esa alegría de la llegada de una nueva nieta» En el texto, el exconsejero de Cultura recuerda, entre otras cosas, su empeño en recuperar la escultura de Chillida de la plaza Alfonso VI

El exconsejero de Cultura de Castilla-La Mancha, Ángel Felpeto, ha dedicado en sus redes sociales una emocionante despedida a su amigo Luis Pablo Vidal, el artista toledano que ha fallecido este miércoles. A continación reproducimos sus palabras:

«Querido Luis Pablo:

Nunca quisiera tener que dirigirme a ti como lo quiero hacer esta mañana. Nos has dejado avisando el pasado 22 de abril con un audio valiente, sereno y en cierto modo esperanzador. Pero no, eres (me niego a hablar en pasado) lo suficientemente inteligente para saber a lo que te enfrentabas. Y a quienes te conocíamos bien nos sonó un poco a despedida.

Bien es cierto que en una conversación al día siguiente percibí que alojabas en tu interior un hilo de esperanza. Pero este maldito bicho se encargó de truncarla.

Nos conocimos hace muchos años, nuestra relación fue de padre y educador de Sara en el IES Universidad Laboral.

Y nuestra última conversación fue la de dos abuelos porque como tú me decías que mi relación con Sara sigue siendo un poco paterno filial y tú querías compartir conmigo esa alegría de la llegada de una nueva nieta.

Tus preocupaciones, la familia, tus inquietudes y tus proyectos, esa nueva escultura en La Cornisa, la situación política.... de eso hablábamos últimamente. Como lo hacíamos a diario durante esos cuatro años tan intensos que vivimos juntos en el ayuntamiento de Toledo.

Hoy son muchos los sentimientos y los recuerdos que me asaltan y me faltaría espacio para contarlos. Tiempo habrá de ordenarlos.

Te debo gratitud por tu trabajo y tu amistad. Podría recordar muchos momentos, muchos proyectos, muchas propuestas, pero me voy a quedar con uno en el que seguro todos vamos a coincidir.

Era para ti una obsesión la recuperación de la plaza de Alfonso VI y la restauración de la escultura de Eduardo Chillida. Era una asignatura pendiente en la ciudad.

Tú buen hacer y tu relación con la familia del escultor hizo más fácil que el proyecto fuera posible en poco tiempo. El alcalde Emiliano Garcia-Page, hoy presidente de Castilla la Mancha, lo impulsó con decisión y medios y tú hiciste la gestión del día a día. Vaya también aquí mi recuerdo y seguro que el tuyo para Ignacio Álvarez Ahedo y su colaboración técnica. También él nos dejó demasiado temprano.

Quiero que ese sea el símbolo de tu trabajo por y para Toledo porque creo además que lo suscriben los toledanos.

Me quedo con ese recuerdo de tu trabajo y en lo personal también quiero simbolizarlo en tres momentos que se concretan en tres obras tuyas que conservaré siempre con afecto y gratitud.

El retrato que me entregaste en mi despedida como concejal, en una obra de tu exposición «RECICLARTE» y otro muy entrañable, una de las felicitaciones de navidad que cada año me enviabas creada por ti y con un mensaje que en 2014 fue de «ALEGRÍA».

Y con eso quiero quedarme, la alegría de haberte conocido, la gratitud por tu trabajo y tu amistad.

Estrella, Sara, Isaac, es difícil hoy para muchos amigos de Luis Pablo no poder estar a vuestro lado como quisiéramos, pero que no os falte nuestro aliento, nuestro afecto y toda la ayuda que podamos prestaros en un momento tan difícil y que las circunstancias actuales todavía lo complican más.

Hasta siempre amigo Luis Pablo»

