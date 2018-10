Page critica a Sánchez por el nuevo trasvase y tacha de «esperpento político» la situación de Cataluña «Me duele que se esté torpedeando a esta tierra y sus oportunidades», afirma

VALLE SÁNCHEZ

@abc_toledo TOLEDO Actualizado: 05/10/2018 20:52h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Durante su discurso en la inauguración de Farcama, el presidente regional, Emiliano García-Page, se lamentó por el nuevo trasvase de 20 hectómetros cúbicos que la Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura aprobó el jueves por el «trato injusto» del Gobierno central a Castilla-La Mancha. «Me duele que se esté torpedeando a esta tierra y sus oportunidades» y reprochó al Gobierno de Pedro Sánchez que se preocupe más «de los restos de Franco que de los restos vivos, como el agua; si se es ecologista para subir el diésel, se tiene que ser ecologista también para acabar con un atropello medioambiental como es el trasvase, por coherencia».

«Proclamas absurdas»

García-Page no se olvidó de la situación que se vive en Cataluña. «Aquí nos dedicamos a lo que le importa a la gente y no andamos envueltos en manifestaciones estériles ni en proclamas absurdas», dijo. Y aseguró que «todo el mundo puede pensar lo que quiera y defender una ideología», pero denunció «que sean las propias instituciones democráticas y constitucionales las que socaven, las que ataquen, las que minen nuestra forma de convivencia». «Es intolerable, ya no digo el esperpento político que se vive, sino el contagiar y contaminar a una parte que necesitamos como motor económico que es Cataluña», concluyó.