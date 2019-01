Monago y Núñez piden que el Gobierno «licite cuanto antes» el dinero presupuestado para el tren en Extremadura y Castilla-La Mancha Ambos han asistido a la Convención Nacional del PP que se ha celebrado en Madrid

Agencias

Madrid Actualizado: 19/01/2019 15:27h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago y su homólogo en Castilla-La Mancha, Paco Núñez, han demandado este sábado al Gobierno central que «licite cuanto antes» todo lo que está «presupuestado y aprobado» en relación al tren Madrid-Toledo-Extremadura, y que acabe el AVE Madrid-Lisboa, «una obra que está reconocida como prioritaria por la Unión Europea».

Así se han expresado ambos presidentes del PP, en declaraciones a los medios durante la celebración de la Convención Nacional del PP en Madrid, donde Núñez ha avisado tanto al presidente del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, como a los responsables regionales de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, y Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que «el PP, de la mano de sus ciudadanos va a seguir trabajando por vertebrar nuestro país» y «no se va a quedar callado o impasible».

«No vamos a permitir que nos dejen sin dinero en los presupuestos y sigan habiendo centenares de incidencias en los trenes que conectan Extremadura con Madrid», ha destacado Núñez, que ha avanzado que el próximo martes, en Talavera de la Reina, el grupo territorial de Castilla-La Mancha del Senado se reunirá con el portavoz del Senado al frente para abordar este asunto con alcalde de la Ciudad de la Cerámica, Jaime Ramos.

El objetivo, ha comunicado, es presentar una moción en la Cámara Alta para «reclamar las inversiones necesarias para que el tren hacia Talavera en las comarcas de Illescas, La Sagra, Torrijos, en toda esa zona, tengan esa repercusión y dignidad que nos merecemos y que eso nos permita seguir trabajando por el tren de Extremadura».

Ha recordado que su reivindicación es la de «un tren justo para toda nuestra zona, que conecte Madrid con Extremadura a su paso por la provincia de Toledo y que permite a los ciudadanos viajar con seguridad y garantías», teniendo en cuenta que «hoy los presupuestos de Sánchez dejan sin dinero a nuestro tren y han dilapidado de un plumazo los mas de 280 millones que había para obras del AVE a su paso por Talavera» mientras que el tren convencional «aparece con partida de 2 millones de euros que es irrisoria con la que no hay absolutamente para nada».

Núñez y Monago durante su reunión - PP

De su lado, Monago ha insistido en que no se puede permitir que, en el caso de Extremadura, haya «varios cientos de millones de euros aprobados en los Presupuestos Generales del Estado para 2018» y «Sánchez y Ábalos no lo hayan licitado y ahora se nos quiera vender que ha habido un incremento de los presupuestos cuando lo que se ha hecho ha sido congelar lo que estaba previsto, o ver con sorpresa cómo a los socialistas lo que les interesa de este tren es cero euros en sus tramos de Castilla-La Mancha».

«Entendemos la frustración de los ciudadanos por las incidencias día sí y día también y eso tiene una forma de resolverlo: licitar lo que está previsto y acabar una obra que está reconocida como prioritaria por la UE», ha destacado el dirigente 'popular', que se ha mostrado convencido de que «así no podemos tener a los ciudadanos, con cierta expectativa de ver ese tren operativo».

A su juicio, los ciudadanos «no tienen por qué pagar el peaje que está pagando Sánchez ante el nacionalismo más radical que hay en este país, aparte de Cataluña y el chute de perras que le quieren meter a los nacionalistas» debe saber «que Castilla-La Mancha existe y que Extremadura existe».

De ahí que, para finalizar, Monago haya asegurado que van «a pegar la pelea, le guste a Ábalos o no, me insulte o no, yo no me voy a cansar».

Por otra parte, el resto de candidatos del PP a gobernar las capitales de provincia, entre ellos Claudia Alonso por Toledo, han asegurado que si salen elegidos no fallarán a los ciudadanos, impulsarán las infraestructuras, mejorarán el bienestar y, en definitiva, convertirán las ciudades en «tierra de oportunidades».

Ya desde el «corazón de España», Alonso, se ha comprometido a convertir su ciudad en «un referente nacional».