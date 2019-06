Política Isidro Sánchez, el alcalde ciego que quiere cambiar el futuro de su pueblo Será el primer regidor invidente de su pueblo, Santa Cruz de Cáñamos (Ciudad Real) donde consiguió para el PSOE y por mayoría absoluta el sillón municipal

Seguir Francisca Ramírez Ciudad Real Actualizado: 09/06/2019 17:52h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas Isidro Sánchez, ciego y aspirante a alcalde

Isidro Sánchez (Santa Cruz de los Cáñamos, 1993), será a partir del próximo 15 de junio el primer alcalde invidente de Castilla-La Mancha, un ejemplo de superación que le ha llevado a contar con el apoyo mayoritario de los más de 523 vecinos de este pequeño pueblo de Ciudad Real y donde la población más cercana (52 kilómetros) es Valdepeñas.

Al consistorio entrará el próximo sábado, junto a su perra guía Zera, que le acompaña desde hace dos años. Pero también de la mano de toda su familia, quienes se muestran orgullosos, al igual que este joven. «Las limitaciones son barreras mentales», ya que «proponiendo soluciones siempre se pueden conseguir todas las metas propuestas». Y él, de momento, lo ha conseguido.

Cuenta Isidro Sánchez que su vida transcurría con absoluta normalidad en Santa Cruz de los Cáñamos, junto a su padre Pedro José, y su madre, Pilar. Como cualquier niño correteaba por las calles del pueblo hasta que a los seis años sufrió un accidente doméstico que le dejó con «20% de visión». A partir de ese momento, su familia se trasladó a vivir a Valdepeñas para que el joven continuara con sus estudios, a la vez que era sometido a trasplantes de córnea y distintas operaciones, «pero no se pudo hacer nada», ha rememorado el joven político.

A los 18 años, el nuevo regidor de Santa Cruz de Cáñamos se quedó ciego. Eso le llevó a estar dos años sin salir de casa porque tenía que asumir su nueva situación. El apoyo de sus padres, su hermana Alba, al que se suma el de su pareja, Laura, y de su perra guía, Zera, que la acompaña en sus desplazamientos del día a día, le ayudaron a salir del bache. Terminó en cuatro años Psicología, con dos matrículas de honor. Además, acaba de finalizar un máster en dificultades del aprendizaje y trastornos del lenguaje.

Su vida no sería lo que es hoy sin la ayuda de su madre Pilar, ama de casa que se dedicó a cuidar de sus dos hijos, y que se encargaba de preparar y leerle los temarios de su carrera. «Cuando ella no podía, me ayudaba mi hermana pequeña, Alba. Creo que ver mi situación y mis limitaciones le animó a estudiar y ahora está terminando la doble titulación: Derecho y Administración de Empresas, y se lo va a sacar en cuatro años. Ella es muy lista», ha presumido el político, que se presentó a las elecciones por el PSOE, consiguiendo la mayoría absoluta con 4 concejales.

Antes de presentarse a estos comicios, Isidro Sánchez ha sufrido las mismas dificultades laborales que tienen muchos jóvenes españoles. Está en el paro y la experiencia laboral que tiene es haber trabajado como psicólogo con víctimas de violencia de género, con personas con discapacidad intelectual en un colegio de educación especial y en una asociación de personas con discapacidad, en Corral de Calatrava.

Ha dado el paso de presentarse como candidato a la alcaldía, cargo en el que sustituirá a su tío Isidro Rubio, que lleva 16 años gobernando, ante la preocupación de la situación en la que se encuentra su pueblo. «Las zonas rurales están siendo muy desfavorecidas, además del problema de la despoblación y la falta de expectativas para los jóvenes que tienen que emigrar a otras ciudades. Por eso, nuestro objetivo es intentar plantear unos planes de empleo, para que nuestros jóvenes se queden en el pueblo», ha dicho.

Recuerda como Santa Cruz de los Cáñamos, en apenas una década, ha pasado de 700 a algo más de 500 habitantes, y es que con una población con una edad media de unos ochenta años, solo el año pasado murieron 18 y nacieron solo dos niños. «No queremos que desaparezca el pueblo y, por eso, me propongo tomar medidas. Mi pueblo es mi identidad y estoy orgulloso de ser de Santa Cruz», ha señalado.

Ilusión y responsabilidad

«Mi familia tanto paterna como materna son de Santa Cruz y tenemos una casa enorme donde pasamos los veranos y los fines de semana. Me gusta ir porque todo el mundo te conoce, te saluda. Eso me encanta. Decidí presentarme porque el pueblo necesita un cambio. Mejorar las infraestructuras y mantener el colegio y el centro de salud. Velar porque la despoblación no acabe con mi pueblo», ha explicado.

Isidro se muestra muy orgulloso y contento por haber conseguido llegar a ser alcalde, cargo que asumirá con mucha ilusión. «La verdad es que me acuesto y me levanto pensando en qué se puede mejorar y qué alternativas podemos tomar para que el pueblo siga creciendo», ha indicado para recordar que los compañeros que le acompañarán durante los próximos cuatro años son novatos y nunca antes han estado en política.

Sus compañeros son dos jubilados (Rafael Pelaez y Baldomero Castellanos), uno fue maestro y el otro ha estado en una portería en Madrid. Así como Lorena Romero, la única chica, que trabaja solo por la mañana.

Tras asumir el bastón de mando municipal, se dedicará a organizar las actividades de cara al verano. Abrir la piscina, contratar a un monitor deportivo para que atienda a los chiquillos del pueblo y preparar la fiesta de su patrón: San Bartolomé, que será el 24 de agosto.

Espera poder reunirse con todas las asociaciones y escuchar sus propuestas para desarrollarlas y ofrecerles todo su apoyo. También ha pensado en ayudar a los agricultores para dotar de regadío sus explotaciones mediante la canalización de «La Vega» porque «somos un municipio agrícola», ha señalado.

Y ha matizado que seguirá abierto a escuchar a sus vecinos. Seguirá viajando entre Valdepeñas y Santa Cruz de Cáñamo, un pueblo que desde el 15 de junio figurará en los libros de historia al convertirse en el lugar donde gobernará el primer invidente, un joven que se define feliz y una persona con mucho sentido del humor, que recorrerá estos caminos, «y lo que haga falta», junto a su perra Zera.