Juan Ramón Amores y los 170 de la ELA Presentación oficial del reto en La Roda en el que se recaudarán fondos para investigar la enfermedad «Sigo luchando para cumplir el sueño de que Mireia se incorpore con el único fin de visibilizar la enfermedad»

Manuel Moreno

Seguir Toledo Actualizado: 25/09/2018 20:54h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El director general de Juventud y Deportes de Castilla-La Mancha, Juan Ramón Amores, sigue empeñado en que la mejor nadadora española de la historia, Mireia Belmonte, participe en el reto que la asociación Adelante ha organizado en una piscina de La Roda (Albacete) para el 6 de octubre. El objetivo es recaudar fondos (unos 13.000 euros limpios, como el pasado año) para dedicarlos a la investigación de una enfermedad neurodegenerativa, la ELA (esclerosis lateral amiotrófica).

«Sigo luchando para cumplir el sueño de que Mireia se incorpore con el único fin de visibilizar la enfermedad y que nos demos cuenta de que nos puede pasar a cualquiera», ha dicho este martes Amores en la presentación oficial del reto, en el que participarán casi 700 nadadores. Además, si Mireia va a La Roda, Juan Ramón nadará 100 metros, una proeza para él por su estado físico.

Amores es una de los casi dos centenares de personas (entre 150 y 170) que padecen de la ELA en Castilla-La Mancha. «Yo estoy viviendo, es lo más importante que se puede decir. Podría esconderme, podría hacer lo mismo que la mayoría de la gente». Pero no. Amores vive, sonríe y ama a la gente que le demuestra que le quiere.

El 13 de noviembre se cumplirán tres años desde que le anunciaron en una clínica que le quedaba un trienio de vida. «Lo voy a pasar, y con creces. Vivo un momento de la enfermedad que creía que no iba a poder vivir», ha afirmado satisfecho.

«El día del reto va a ser un espectáculo de emociones, de deporte, de solidaridad, de fiesta, de sonrisas, de lágrimas y de abrazos. Al final, una fiesta de la vida», ha sintetizado Juan Ramón.

Amores estuvo acompañado de su hermano David, responsable de Adelante Castilla-La Mancha, y de Eduardo Sánchez Butragueño, presidente de la Fundación Soliss, que aporta 3.500 euros. «Estamos convencidos de que esa lucha por investigar este tipo de enfermedades avanzará cuando la sociedad sea consciente de que eso es una necesidad», ha asegurado Sánchez Butragueño.

Juan Ramón quiere cumplir su penúltimo sueño, como cuando uno se va de copas, que no encuentra fin. «Estos tres años estoy cumpliendo tantos sueños que nunca voy a decir que va a ser el último. Tengo muchos sueños, sueños importantes y que voy a seguir cumpliendo. Este es uno más». El reto en La Roda, en el pueblo natal de Amores, constará de tres patas. La primera: seis nadadores, por relevos, intentarán realizar la distancia de 70 kilómetros en unas 12 horas. La segunda: numerosos equipos, formados por entre 10 y 15 nadadores, harán serie de cien metros durante horas. Y la tercera pata del reto depende de Mireira. Si acude a La Roda, Juan Ramón nadará 100 metros.

El director general de Juventud y Deportes de Castilla-La Mancha asume el papel de embajador de Adelante cuando se lo piden. «Es algo que no me gusta porque me hace sufrir, aunque creo que es importante. No es lo mismo que cuente la enfermedad una persona sana que otra enferma. La esperanza que damos al resto es mucho más importante si lo cuenta un enfermo», ha explicado.

Y Juan Ramón está satisfecho con lo que ha logrado después de tres años: «Que la gente que estaba enferma en casa ha salido a la calle. Y eso es lo más importante que he conseguido. Gente que recupera la esperanza, que sabe que, acordándose de vivir, nuestros sueños están más cerca de cumplirse».