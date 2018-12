Antonio Román repetirá como candidato a la Alcaldía de Guadalajara El regidor del PP, que suma 12 años en el cargo, anuncia que se irá si no gobierna y no descarta pactar con Vox

El alcalde de Guadalajara, Antonio Román, ha anunciado este lunes que volverá a aspirar a gobernar en la ciudad, despejando así la duda que se mantenía hasta ahora y mostrándose dispuesto a gobernar por cuarta legislatura consecutiva. «He decidido aceptar la propuesta de la dirección nacional del partido de encabezar la lista a las elecciones municipales de mayo de 2019», ha señalado.

Román ha explicado que desde el 3 de diciembre viene hablando con la dirección nacional del PP y coincide con en que «en un momento de incertidumbre hay que apostar por experiencia y gestión demostrada en ayuntamientos». El alcalde ha apelado a los sondeos con los que trabaja el partido y que reflejan que tiene un gran grado de conocimiento en la ciudadanía, quien le considera capaz de aglutinar el voto de derechas.

«Lo hago por responsabilidad, vocación de servicio a mis vecinos. Pero aún no ha terminado el mandato, quedan cinco meses de trabajo intenso», ha añadido.

No descarta pactar con Vox

El alcalde, arropado por prácticamente todo el equipo de su partido a excepción de la también presidenta provincial, Ana Guarinos, que por motivos de agenda no ha podido estar presente, ha dicho claramente que no descarta un futuro pacto con Vox porque hay cuestiones ideológicas que comparte, como es la defensa de la unidad de España.

«No excluyo a ninguna fuerza política, solo exijo que la gente se mueva dentro del marco de la Constitución y de las leyes», ha dicho sin negar que esa posibilidad es más cercana también con la formación de Ciudadanos.

«Creo que tengo experiencia, conocimientos y gestión municipal, y creo que puedo aglutinar el voto de centro derecha de la ciudad de Guadalajara por mi perfil persona, político y nivel de notoriedad» ha dicho.

En cuanto al resultado electoral en las próximas elecciones municipales, cree que «la mayoría absoluta está lejana, y por eso, el perfil del candidato es importante para tratar de llegar a acuerdos con otras fuerzas políticas». En este sentido, Román no descarta que la futura Corporación cuente con hasta cinco partidos.

Si pierde se irá

Por otro lado, el alcalde de Guadalajara ha sido claro al afirmar que si pierde las elecciones y no es alcalde, no se quedará en la oposición. «Si el próximo 26 de mayo los electores me llevan a la oposición, no continuaré en la oposición, daré por terminado este ciclo, pero otras andaduras de futuro son ciencia ficción», ha subrayado. «No es un calentón ni tampoco una ambición personal», ha señalado.

Por último, en cuanto a la candidatira, ha dicho que aún es pronto, aunque ha anunciado «caras nuevas», si bien «en la lista todavía no he pensado».