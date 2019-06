¿Qué tiene Antona (PP) en la cabeza para presidir Canarias?

La junta directiva del PP de Canarias ha aprobado este lunes por unanimidad tomar la iniciativa para «liderar» las negociaciones con el resto de formaciones políticas del archipiélago y «desbloquear» el posible pacto regional para gobernar las islas, con la «única línea de trabajo» de presidir el próximo Ejecutivo autonómico.

Asier Antona, líder del PP de Canarias, dijo este lunes que le tiene obsesionado un número: el 36. Es la cifra de parlamentarios con la que puede liderar un gabinete en manos del PP.

Para lograrlo, ha indicado que la comisión negociadora de su partido va a ser «proactiva« y esta misma tarde-noche contactará con el resto de partidos. «No vamos a esperar por nadie», ha comentado, subrayando que el objetivo es seguir trabajando sobre la propuesta de la semana pasada para «concitar consensos» y alcanzar los 36 votos necesarios para la investidura, con un bloque que pueda conformar un «Gobierno estable» y de «amplia mayoría».

En esa línea, ha comentado que es «radicalmente falso» que el PP haya exigido la mitad de las consejerías o que haya vetado a Fernando Clavijo en el futuro Ejecutivo, hecho que sí ha atribuido a Ciudadanos.

Antona ha insistido en que «lo más importante es que haya 36 votos» y ahí hay diferentes opciones aritméticas, dejando claro que en todas --salvo un acuerdo PSOE-CC-- la formación centrista es «determinante».

«Me las sé de memoria», ha ironizado, remarcando que una vez logrados los 36 apoyos --que ha llamado el «número mágico»-- se empezará a hablar de acuerdos programáticos en una negociación donde las fuerzas políticas implicadas tendrán que «ceder» para «ganar todos».

José Miguel Barragán, el secretario general de CC ha dicho que, por tanto, seguirá negociado «con todos los escenarios abiertos» y ha asegurado que el presidente de ASG, Casimiro Curbelo, no ha dado hasta el momento su negativa a la coalición nacionalista, al tiempo que ha avanzado que Nueva Canarias, fuerza con la que también ha mantenido contactos.

El dirigente nacionalista ha asegurado que ahora mismo «no hay un escenario en el que un solo actor sea imprescindible» y que su formación tiene las mismas posibilidades que tenía el pasado viernes de cerrar un acuerdo que espera poder anunciar «antes del viernes o el fin de semana», porque «la primera prueba de que puede haber un acuerdo en un sentido u otro será la constitución de la Mesa del Parlamento».

«Tradicionalmente, cuando se llega a ese momento suele existir un acuerdo y se ve reflejado en la elección de la Mesa», aunque «se puede llegar a la elección de la Mesa y no haber conseguido nadie un acuerdo y pactar allí sobre la marcha cuál es la mejor Mesa posible», ha referido.

Tras reiterar que no negocia a través de los medios de comunicación y considerar que, pese al preexistente veto de Ciudadanos a Clavijo «hay otras opciones» en las que el partido naranja es «prescindible», José Miguel Barragán ha recalcado que CC continuará adelante con sus negociaciones y que, si después no existe la posibilidad que persigue, «otros la podrán intentar también», como ya lo están haciendo.

«El primero que llegue», ha aseverado el dirigente de CC, quien ha advertido de que serán los negociadores de las otras formaciones con las que seguirá sus conversaciones los que conocerán en primer lugar cualquier variación de la oferta de su partido, si la hay. «Lo que no está en la mesa en un momento puede estarlo 24 horas después, a nosotros Ciudadanos nos dijo una cosa y 24 horas después había otra cosa en la mesa», ha subrayado.

Barragán ha estimado que la constitución de los cabildos, de forma presidencial, no será un inconveniente para seguir trabajando de cara a la conformación del próximo Gobierno canario, «sin perjuicio de que, después, se cierren entre el 21 y el 25 con sus presidencias y que no haya mociones de censura anunciadas porque haya un pacto de otras características».

«No hay un pacto en cascada y, por lo tanto, todo es posible», ha dicho Barragán, quien ha afirmado que el único veto a Clavijo es el de Ciudadanos, ya que el PP «no ha planteado que no pueda ser presidente o estar en el Gobierno». El dirigente de CC ha expresado la «sorpresa» con la que este partido ha valorado la conformación de los ayuntamientos de Güimar (PSOE, CC y Sí se Puede), Santa Cruz de La Palma (PP, CC), y Santa Lucía de Tirajana (Fortaleza, AV-SLT, PP y la concejal elegida por Podemos), ya que el acuerdo de gobierno de Telde «ya lo estaba trabajando con NC» días antes.