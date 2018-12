Suciedad y ausencia del anfitrión: mayores quejas en Canarias de turistas de alquiler vacacional

La mayor parte de los comentarios de los turistas que recurren al alquiler vacacional son positivos sobre sus afritriones. Las críticas que son plasmadas en plataformas como Airbnb, operador líder del sector en Canarias, son similares a las del negocio hotelero para un mercado regional de 16 millones de turistas: higiene y ausencia de alguien con quien tratar algún problema.

La generalización del alquiler vacacional en la islas Canarias ha provocado que las plataformas de economía colaborativa ya no sean usadas simplemente por viajeros sino también por turistas. Este cambio está generando que en el archipiélago haya ciudades como la capital grancanaria donde quieren que este tipo de negocios turísticos queden expresados a la mínima expresión. Hay 1.600 familias en la capital grancanaria que tienen casas colocadas en estas plataformas.

La UE ha instado a Airbnb, operador mayoritario en las islas Canarias, a reformular la información de precios de una manera más transparente y hacer que la distinción entre anfitriones privados y profesionales. «La popularidad no puede ser una excusa para no cumplir con las normas de la UE para los consumidores», dijo en junio de 2018 la responsable de Consumo de la UE, Vera Jourova.

Airbnb irrumpió en escena hace una década al persuadir a millones de personas para que abrieran sus hogares al turismo. Comenzó así una tendencia para aventureros que buscan alojamientos únicos y baratos. Pero el modelo ha generado críticas: operar en casas como si fuesen hoteles. Los críticos también han dicho que los abundantes alquileres a corto plazo aumentan los costes de la vivienda e interrumpen los vecindarios.

Una anfitriona de Airbnb en la ciudad de Las Palmas consultada por ABC defiende el modelo pero matiza: «Airbnb es muy rigurosa y controla todo; pero antes se guardaban mejor las formas, ahora te viene gente con amenazas y Airbnb no es responsable de eso. En mi casa ha pasado turistas pobres buscando que les devuelvan dinero diciendo mentiras, son turistas, no viajeros, hay que comprender que son perfiles distintos».

Casos de cucarachas o de ausencia de papel higiénico

A modo de ejemplo, una usuaria de Airbnb de nombre Carmen dice de su casero de Lanzarote: «El problema de la casa de Matt está en el propio Matt, que no existe. Eso sí el día que tienes que irte aparecen en tu móvil las instrucciones pertinentes». El casero responde: «He hablado con Carmen a su llegada y he guardado su número de teléfono. Simplemente no me han llegado más comunicaciones por parte de Carmen desde su llegada». 78 euros por noche.

Este mismo anfitrión, tiene otro comentario de otra turista: «Cuando surgió el problema de las cucarachas ya no quiso saber nada, se limitó a echar un producto y se fue, estuvimos intoxicadas, tuvimos que marcharnos, yo le mandé fotos de las cucarachas que iban saliendo y por supuesto a Airbnb, los cuales nos solucionaron el problem trasladándonos a otro alojamiento».

La opción de defenderse en la plataforma de Airbnb permite a Matt sentenciar que es cierto que han existido cucarachas pero que «nunca me habían comentado antes de cucarachas ni vivas ni muertas en el apartamento». El resto de comentarios de este anfitrión son positivos.

En otra de las islas, Tenerife, una usuaria dice: «el sofá cama incómodo estando muy desgastado del uso. No lo veo adecuado para descansar sola ni acompañada de otra persona. El colchón de la cama de la habitación demasiado blando, tal vez tambien por el uso».

Este 2018 una de las críticas al formato de alquiler vacacional es la de un turista que apunta en TripAdvisor de un apartamento canario: «Llegamos a la propiedad y tan pronto como llegamos sabíamos que no era lo que se anunciaba y un gran error. No pudimos quedarnos en el alojamiento debido a la falta de higiene y mantenimiento». «Las toallas estaban manchadas, viejas y húmedas colgaban en el balcón, no había papel higiénico y tampoco wifi. Era repugnante».