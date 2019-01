Sánchez sigue en Lanzarote sin tiempo para atender al presidente de Canarias Vox acude a La Mareta a entregar una carta al presidente del Gobierno, que sigue de vacaciones en la isla

R.L.P.

@ABC_Canarias Las Palmas de Gran Canaria Actualizado: 02/01/2019 12:29h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha asegurado este miércoles que sigue a la espera de ser recibido por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de vacaciones en Lanzarote.

Clavijo lleva desde diciembre pidiendo mantener un encuentro con Sánchez para tratar un descenso de fondos comprometidos por el PSOE con las islas. Clavijo recordó que ha solicitado una reunión por diferentes medios para hablar de los más de 400 millones de euros incluidos en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) 2018 y que no fueron traspasados.

El jefe del Gobierno de Canarias afirmó este miércoles en Cope que «soy una persona tranquila, pero cuando me enfado también me enfado como todas las personas. Tengo que hacer un esfuerzo importante por saber qué es lo que represento y que no me puedo permitir el lujo de abrir unas hostilidades contra el Gobierno de España porque perderíamos todos, pero sí que nadie me va a quitar la firmeza. Ha sido una tremenda injusticia», dijo.