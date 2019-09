Los puntos débiles del TMT en Canarias ante Hawai Thayne Currie, astrofísica del Centro de Investigación NASA-Ames, afirma que en Canarias no permitirá ver «objetos invisibles». «La Palma es demasiado baja, demasiado cálida y demasiado húmeda para ser competitiva con Mauna Kea. No tenemos un deshumidificador gigante que se extienda hacia la estratosfera». Los ecologistas e Intersindical Canaria se oponen al proyecto y el Parlamento de Canarias lanza una declaración de apoyo

La posibilidad de la instalación del Telescopio de Treinta Metros (TMT) en La Palma en detrimento de Hawai es un contrasentido. Es lo que opina un grupo de astrofísicos norteamericanos que contradicen a la posibilidad de trasladar a Canarias este centro observación si no se puede levantar en Estados Unidos.

Thayne Currie, astrofísica del Centro de Investigación NASA-Ames en Mountain View, California y experta en lo imágenes de alto contraste de planetas extrasolares, apunta que «Mauna Kea hará de TMT un observatorio más capaz que La Palma y también permitirá que TMT revele incluso objetos invisibles para las próximas misiones de la NASA».

La construcción del TMT en Mauna Kea está actualmente suspendida por protestas de indígenas. Los expertos de TMT dicen que Mauna Kea sigue siendo el sitio preferido para TMT sobre La Palma. En las islas Canarias centrales como Intersindical Canaria y la organización Ecologistas en Acción-Ben Magec se oponen y han llevado el asunto a los tribunales

Astrofísicos canadienses han hecho simulaciones basadas en Mauna Kea y La Palma y sus conclusiones dicen: en Canarias no sería para tanto. TMT en Mauna Kea sería más efectivo que otros telescopios; en La Palma, TMT no sería competitivo con E-ELT.

La mayor ventaja de Mauna Kea sobre La Palma es que Maunakea es un sitio más frío y mucho más seco, lo que lo hace mucho más adecuado en longitudes de onda mucho más largas de lo que el ojo humano puede ver. Estas longitudes de onda de «infrarrojo térmico» son críticas para muchos casos científicos de TMT.

Así, la luz de planetas similares a la Tierra alrededor de estrellas similares al Sol es directamente detectable cuatro o cinco veces más en el TMT en Mauna Kea que en La Palma. El informe también cuestiona la capacidad de La Palma para la denominada «óptica adaptativa», una tecnología que corrige el desenfoque de la atmósfera debido a la turbulencia para ver planetas rocosos alrededor de las estrellas más cercanas y el centro de nuestra galaxia.

El informe señala factores, como la 2turbulencia de la capa del suelo», que pueden hacer que el rendimiento de La Palma sea peor de lo anunciado: mucho peor que Mauna Kea y tal vez ni siquiera mejor que muchos sitios en Chile.

«La Palma es demasiado baja, demasiado cálida y demasiado húmeda para ser competitiva con Mauna Kea en el IR térmico y no es lo suficientemente buena con AO para compensar realmente la diferencia. Cierta ciencia, incluida la de los exoplanetas, La Palma podría no ser capaz de hacer nada, pero sería factible desde Mauna Kea», apunta Currie en su informe, difundido este mes de septiembre.

Currie sugiere que múltiples sitios en Chile son sitios superiores en general a La Palma, incluida la ubicación del Very Large Telescope de Europa, así como su futuro telescopio, el E-ELT de 39 metros. «Claro, la tecnología en general mejora las cosas, pero no puedes eliminar mágicamente toda la humedad en el aire sobre La Palma. No tenemos un deshumidificador gigante que se extienda hacia la estratosfera», apostilla Currie.

Mientras ecologistas se oponen, el pleno del Parlamento canario ha aprobado hoy por unanimidad una declaración institucional en la que muestra su apoyo al TMT de Puntagorda. En la declaración se señala que la presencia en Canarias del TMT y su equipo internacional sería un gran paso en la estrategia del archipiélago para promover relaciones de cooperación con otros países, ahondando en su proyección científico-técnica.

El Parlamento de Canarias recuerda que el Observatorio del Roque de los Muchachos, del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), fue seleccionado en 2016 como lugar alternativo para la instalación del TMT.