Lo que no te dicen de las plantas de residuos de Canarias

Coalición Canaria se ha sumado este mes de marzo a las tesis de PSOE, Podemos y Nueva Canarias en contra de crear una planta de valorización de residuos en Tenerife. En las islas como Gran Canaria el plan previsto, donde el área de Medio Ambiente la controla un tránsfuga de Podemos, está bordeando la capacidad de rentabilidad de las plantas Ecoparque Norte y Ecoparque Sur.

La rentabilidad de las plantas grancanarias tiene como base las garantías jurídicas de las autoridades que eligen sus ciudadanos. Porque las infraestructuras grancanarias sacadas a concurso en 2011 en una primera fase, adjudicadas a Ferrovial, son prefinanciadas con cargo a emisiones de deuda insular y recibos domiciliarios.

Si no se ejecutan, las autoridades insulares estarían incumpliendo determinados compromisos que vienen, precisamente, de la época del PSOE en el Cabildo de Gran Canaria entre 2007 y 2011.

Cada año se produce en Canarias un millón de toneladas de residuos. No es solamente la población local sino el turismo: en 2017 vino a Canarias 16,7 millones de turistas que generan de forma intensiva basura y divisas. Que CC tenga un discurso no significa que el Cabildo de Tenerife vaya a frenar la inversión para acabar con la generación de residuos sin control en este territorio.

En Tenerife el discurso de Podemos y PSOE es que las plantas de valorización hacen daño a la población por sus emisiones. Sin embargo, la mayor parte de las plantas de valorización en Europa están en pleno centro de ciudades. Viena, por ejemplo, tiene una infraestructura de este tipo en su centro urbano.

Baleares, como territorio insular al igual que Canarias, también tiene planta de valorización, que gestiona Dragados y ACS. Copenhague, París, Londres, Munich o Praga, lugares de los que procede buena parte de los turistas que visitan las islas, tienen servicios de este tipo.

La incineradora danesa de Amager incluye en su azotea pista para esquiar - ABC

Horizonte 2035

El 82% de los residuos producidos en Canarias se convierten en vertido y solo el 18% pasa por procesos de reciclaje, según la consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de Canarias, Nieves Barreto, que ha dicho que en 2035 esa cifra deberá pasar del 18 al 65%.

Cuando el área de Sostenibilidad de Gobierno de Canarias lo controlaba el PSOE, entre 2011 y 2015, en Gran Canaria se activó los Ecoparques, que lidera en las islas Ferrovial en alianza con Pérez Moreno. Existía un plan para ejecutar posteriormente unidades de valorización. Pero se permanece en la primera fase.

Siendo José Miguel Pérez consejero de Sostenibilidad del Gobierno de Canarias la viceconsejera que no paralizó este proyectos era Guacimara Medina. José Fernández fue director general de Protección a la Naturaleza y Medio Ambiente.

No hay prisas

En España hay once plantas que procesan 2,5 millones de residuos no reciclables. En Austria hay 12. Esto evita que la basura sea enterrada bajo tierra, que es la actividad a la que las autoridades canarias han tenido acostumbradas a su población para evitar un supuesto desgaste político. A todo ello, hay que añadir que los insulares acogen todo tipo de normas de la UE de forma selectiva, es decir, este tema no genera la misma inmediatez de respuesta institucional que una carretera. Sin embargo, Bruselas prevé multas para España por no ejecutar los planes.

En Canarias enterrar basura produce una serie de lixiviados que acaba en barrancos o generando malos olores en zonas de influencia urbana o turística al dispararse el sulfuro de hidrógeno en el ambiente de la zona de afección del que no habla el populismo medioambiental. Además, provoca daños en la agricutura a través de la capa freática.

Verter a la red

Cuando el PSOE gestionó el sistema energetico de Canarias entre 2007 y 2016, controlaba Industria y Sostenibilidad, no dejaron abierta la opción de verter al sistema que gestiona Red Eléctrica de España (REE) en Canarias la luz procedente de la valorización. La biometanización apenas tiene incidencia para autocosumo de estos centros.

Estas infraestructuras en España producen 2.000 «megas» por hora de energía y evita la emision de patrículas a la mínima expresión. La organización que agrupa a las plantas de valorización, que se llama Aeversu, apunta que es preciso «dar debido cumplimiento a la gestión jerarquizada que propone la Unión Europea, en donde la valorización energética, tal y como se recoge en la legislación vigente y en el propio paquete europeo de economía circular, debe posicionarse por delante del vertedero, siendo este último la opción menos deseable».

La Asociación Española de Empresas de Valorización Energética está formada por los espacios de de Tirme, en Baleares; Zabalgarbi, en el País Vasco; Trargisa, Mataró, Sirusa y Tersa, en Cataluña; Remesa, en Melilla; Tircantabria, en Cantabria; Tirmadrid, en Madrid; Sogama, en Galicia, y Ctrasa, en Andorra.