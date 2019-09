Elecciones 10-N en Canarias: CC y NC analizan alianzas al Senado Barragán censura a Ana Oramas sus ataques al partido de Román Rodríguez. El lobby Reunificación Nacionalista de Canarias señala que «es importante sumar fuerzas para hacer frente conjuntamente a los retos que se presentan: inestabilidad económica y política».

Los nacionalistas de Coalición Canaria (CC) han cerrado ya la candidatura de María Fernández al Congreso de lo Diputados por Las Palmas por las elecciones del 10 de noviembre. De las listas al Senado, CC no ha anunciado nada. Una de las razones, según ha podido saber ABC este miércoles, es que no se descartan alianzas en la Cámara Alta con Nueva Canarias en determinadas islas.

La repetición de Fernñandez permite a CC ahorro de dinero tras lso esfuerzos en balde del pasado mes de abril. Que la dirección permanente de CC haya adoptado ese acuerdo no significa que sea definitivo. Si hay alianzas con NC, ese puesto en la lista por Las Palmas puede variar.

El lobby Reunificación Nacionalista de Canarias (Reunac) ha pedido este miércoles a María Fernández que «deseamos que la decisión tomada no afecte a las posibles y necesarias alianzas del nacionalismo canario» porque «es importante sumar fuerzas para hacer frente conjuntamente a los retos que se presentan: inestabilidad económica y política».

Fernando Clavijo y Ana Oramas no quieren acuerdos con CC; pero el secretario general de CC, José Miguel Barragán, ha corregido ese discurso de ambos. «No lo descartamos, si hay posibilidades de hablarlo, nosotros no seremos quienes cerremos esa puerta». Barragán ha considerado de «bastante inoportunas y me preocupan un poco» las palabras de Oramas contra NC.

En las próximas fechas se aclara si los nacionalistas concurren por separado del todo o establecen acuerdos puntuales. En Fuerteventura, NC ha cooperado en echar a CC del poder. Mientras CC ya tiene candidata por Las Palmas al Congreso, NC no ha dicho nada sobre Pedro Quevedo, anterior candidato por Las Palmas.

Barragán ha afirmado que su partido «fija estrategia en sus órganos y no en medios de comunicación. CC no ha recibido una oferta de NC para una alianza electoral. La última vez, Nueva Canarias rompió acuerdo para ir con PSOE sin comunicarlo. Mal precedente. Lo dicho, si llega una propuesta, se analizará».

Las del 10 de noviembre son las primeras elecciones en las que CC no controla el Gobierno de Canarias y toda la red de corporaciones locales donde ha gobernado desde 1993. Ahora es NC quien tiene tareas de gobierno pero no la implantación territorial de CC, que ha cedido esos espacios al PSOE.

El presidente de Canarias por las elecciones de mayo, Ángel Víctor Torres (PSOE), se ha mostrado en contra de la repetición electoral pues le «hubiera gustado» evitar la convocatoria del 10-N.

Para Barragán hay elecciones porque el «PSOE que nunca quiso pactar y apostó por volver a las urnas desde el minuto uno». NC ha dicho este miércoles que el proceso de noviembre es «malo» para Canarias y para el conjunto del Estado.

En La Gomera, Casimiro Curbelo (ASG) criticó este miércoles la «irresponsabilidad» de unas cuartas elecciones en tan sólo cuatro años, algo que ha generado «inestabilidad e incertidumbre» en el país. «Todo esto desemboca en el hartazgo y la desconfianza de los electores en la clase política y por esa razón estas elecciones no son buenas ni deseadas, ni mucho menos tienen interés para la ciudadanía», apostilló.