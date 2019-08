Curbelo advierte «durísimas dificultades» en Canarias El líder político canario cree preciso planes de «contingencia» presupuestarias en las islas y apunta que «parece claro que vivíamos una burbuja que más tarde o más temprano iba a estallar». Apunta a un posible aumento del paro en la región

R.L.P. @ABC_Canarias Las Palmas de Gran Canaria Actualizado: 01/09/2019 00:14h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo, arranca el nuevo periodo de poder que acumula en la islas con una advertencia sobre «durísimas dificultades sobrevenidas» que pueden afectar a las islas.

Curbelo, líder de ASG, partido que controla Industria, Comercio, Turismo, Gesplan o la Dirección General de Energía en la Consejería de Transición Ecológica, ha apuntado en un texto enviado a ABC que le «preocupa» que «seamos capaces de tener la determinación y la fuerza para servir a Canarias cuando más lo necesita, si finalmente nos adentramos en el peor escenario posible».

El líder politico canario afirma que en las islas «el problema inmediato» por la «previsible caída de los ingresos propios». Por ello, hay que «diseñar planes de contingencia» financieros. Adevierte del aumeto del paro por «el reajuste del mercado turístico» tenga impacto negativo en las cifras de empleo.

Agrega que «si alguien se enfrenta a una situación difícil y no siente preocupación es un irresponsable» y que «hay mucha gente en Canarias, entre las que me encuentro, que estamos sintiendo una enorme inquietud ante las señales evidentes de circunstancias negativas que se están dando a todos los niveles, que no podemos manejar y que seguramente van a afectarnos».

Ojito

Entre otros aspectos, Curbelo destaca la «inestabilidad política» en Espalña que «está deteriorando el nivel de las prestaciones públicas y perjudicando la vida de los ciudadanos en general y de los más necesitados en particular». Agrega que el Brexit «va a ocasionar importantes daños a la economía de la zona euro» y «la crisis de crecimiento de las grandes economías europeas están reproduciendo las condiciones más favorables para que entremos en una nueva crisis financiera. Y todo eso puede afectar a nuestras islas».

Destaca que «las mayores señales de alarma provienen del sector turístico» proque los «mercados emisores pueden atravesar turbulencias económicas». «Hay compañías aéreas que ya están reduciendo plazas con las islas, anticipándose a lo que consideran un descenso irreversible de las futuras demandas de billete de los viajeros».

Afirma que ASG ha entrado en el Gobierno de Canarias para frenar «un desigual reparto de la riqueza, un paro inaceptable y miles de familias que combaten diariamente con la pobreza y las dificultades». Adelanta que que «probablemente tendremos que plantear ante Madrid que de ninguna manera se puede mantenerla injusta y precaria financiación de Canarias» y que es preciso «realizar un sobre esfuerzo promocional de nuestras islas en los mercados británico y germano».

«Parece claro que vivíamos una burbuja que más tarde o más tempranos iba a estallar, regresándonos a cifras más realistas de crecimiento. El sector turístico de las islas se adaptará a los cambios con fortaleza, pero tendremos que atravesar un duro periodo de ajuste», apostilla el diritente político canario.