Apagón informativo en Canarias con el huracán Leslie

Ninguna autoridad canaria ha expresado a lo largo de esta semana opinión alguna o información relacionada con el huracán Leslie, que se encuentra cerca de Canarias y que el lunes se presentaría, según Aemet, en forma de tormenta tropical.

Hasta la fecha de elaboración de esta noticia no se conoce plan alguno de contingencia o agenda prevista para establecer un dispositivo de alerta temprana.

El presidente del Gobierno de Canarias, Clavijo Batlle, se traslada este 12 de Octubre a Madrid por los actos oficiales del Día de la Hispanidad y el sábado estará en una reunión autoridades políticas de Lanzarote a fin de analizar la inmigración que llega en pateras a esa isla.

Durante los últimos días, a pesar de ser las redes sociales un hervidero de comentarios y opiniones que han llegado hasta a cuestionar en Twitter el papel de los datos científicos, ni servicios de emergencias de Canarias como el 112 o Gobierno central en las islas ha dicho nada sobre este asunto.

Aemet dijo este jueves que Leslie llegará a Canarias en forma de tormenta tropical con una velocidad del viento de, posiblemente, 70 kilómetros por hora. Es la misma velocidad que la tormenta tropical Delta del año 2005.

A mi lo que me preocupa es que a pesar de las previsiones, no he visto a nadie de cabildos, aytos, etc limpiando alcantarillas, que es uno de los problemas que siempre tenemos... si no estám advirtiendo... ¿no vale más prevenir? Después pasa lo que pasa.