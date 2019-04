Política La franquicia de Podemos en Zaragoza estalla en una guerra abierta entre sus socios Podemos competirá electoralmente contra ZEC, la marca municipal que creó en 2015 y que encabeza Santisteve

Zaragoza en Común (ZEC), la franquicia local montada en 2015 por Podemos en Zaragoza para gobernar la capital aragonesa no ha aguantado ni los cuatro años de legislatura. Aún no ha acabado el mandato y la coalición ZEC ha estallado en guerra abierta, con sus socios divorciados y un gobierno municipal integrado por una marca que, en la práctica, ya no existe como tal porque no la integran los que la formaron. Podemos se ha salido de ZEC y deja sola a Izquierda Unida. Ahora, ambos competirán por repartirse el electorado que les queda tras cuatro años salpicados de polémicas y de disputas internas.

Este miércoles se hizo oficialmente definitiva la ruptura de Podemos e IU en Zaragoza, aunque era un hecho desde hacía semanas. Santisteve pasa a ser contrincante de Podemos, cuatro años después de que el partido de Iglesias y Echenique lo auparan como su referente en la capital aragonesa. La operación para prescindir de Santisteve se llevaba fraguando en Podemos desde hacía meses, mucho antes de que acabara la legislatura.

En 2015, Violeta Barba dejó las filas de las Juventudes Comunistas por las expectativas que le ofrecía Podemos y, así, acabó consiguiendo escaño en las Cortes de Aragón y, a la postre, convertida en presidenta de la Cámara autonómica. Desde esa privilegiada atalaya -el cargo está entre los mejor pagados de la política aragonesa-, Violeta Barba pone rumbo ahora al Ayuntamiento de Zaragoza. Es la candidata a la alcaldía zaragozana, número 1 de la lista con la que Podemos competirá electoralmente contra Pedro Santisteve, que volverá a repetir como cabeza de lista de Izquierda Unida, que se presentará bajo las siglas de ZEC, la coalición que ha dado por finiquitada Podemos.

A su vez, esta pugna entre Podemos e IU en Zaragoza se produce después de las tensiones internas que esas formaciones han arrastrado durante todo este tiempo, salpicadas también por escándalos que han salpicado de lleno a esas formaciones.

A las polémicas protagonizadas por el alcalde Santisteve -el «caso de la gomina», los gastos en viajes oficiales, rifirrafes a vueltas con asuntos como el terrorismo y las controversias protagonizadas por actuaciones municipales- se han sumado también los escándalos y batallas internas en Podemos. Por ejemplo, el escándalo por el viaje de placer que hicieron a Nueva York dos dirigentes locales de Podemos-Zaragoza, que cargaron a las arcas de la coalición ZEC y que les costó la dimisión. A aquello siguió una marejada interna con más dimisiones, y puso al desnudo una profunda inestabiliad en la cúpula local de Podemos. Y todo eso mientras este partido libraba a nivel regional su propia batalla interna por el poder, que acabó desplazando al sector de Pablo Echenique en beneficio de la corriente liderada por el actual secretario general de Podemos en Aragón, Nacho Escartín.

En el fondo del derrumbe de ZEC, de ese divorcio consumado entre Podemos e IU en Zaragoza, hay una declarada pugna por los puestos, por ver quién tiene más opciones de garantizarse escaño en el Ayuntamiento de Zaragoza. De hecho, al final una parte sustancial de la cuestión se dirimía en torno a la conformación de la lista electoral. El propio Santisteve hablaba de ello este miércoles mientras subrayaba que, ideológicamente, en términos de programa, no había diferencias entre Podemos e IU como para no reeditar la coalición electoral ZEC.

Ahora está por ver qué le supone esta guerra abierta en términos de votos. Se da por seguro que va a provocar una fragmentación del electorado que tuvo ZEC en mayo de 2015, elecciones municipales en las que fue la segunda lista más votada en Zaragoza -por detrás del PP- y acabó gobernando gracias a que el PSOE y la Chunta votaron la investidura de Santisteve -aunque no entraron en el gobierno municipal, el PSOE se declaró de inmediato como partido de la oposición y ha acabado protagonizando sonados encontronados con ZEC estos cuatro años, aunque sin poner en riesgo su gobierno municipal-.