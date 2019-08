Política Destituido un director general del Gobierno aragonés por flirtear con el independentismo catalán El cargo solo le ha durado un día. Fue fichado por Podemos como responsable de Administración Electrónica

Roberto Pérez Zaragoza Actualizado: 31/08/2019 10:59h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El Gobierno aragonés ha destituido a un director general, Bruno Pérez Junca, al que había nombrado la víspera. El cargo solo le ha durado un día, por una imagen en la que aparece junto a cientos de velas formando una bandera independentista catalana, fotografía que fue tomada hace más de dos años en un acto celebrado en la provincia de Gerona.

Su destitución ha sido tan fulminante que no le ha dado tiempo ni de pisar su despacho, al que iba a incorporarse este lunes. Había sido fichado por Podemos, uno de los cuatro partidos que conforman el Gobierno aragonés que preside el socialista Javier Lambán, que en los últimos años se ha prodigado en declaraciones contra el independentismo catalán y que ha reclamado también combatir al secesionismo con más fuerza desde la política y el Estado de Derecho. La destitución se ha producido tras difundirse una fotografía, tomada en 2017, en la que Pérez Junca aparecía junto a una bandera independentista catalana en un acto celebrado en Llivia (Gerona).

Mensaje difundido en Twitter por el portavoz aragonés de Cs que ha acabado provocando la destitución de Bruno Pérez como director general del Ejecutivo regional

Aquella imagen fue tomada en un acto celebrado poco antes del golpe independentista del 1 de octubre de 2017. Ahora, la aparición de la fotografía ha sido interpretada como la prueba de que Pérez Junta ha flirteado públicamente con el secesionismo catalán. La imagen fue difundida este viernes a través de las redes sociales por el líder aragonés de Ciudadanos, Daniel Pérez Calvo, y poco después el Gobierno aragonés confirmó que el director general había sido destituido.

Maru Díaz, consejera de Podemos en el Gobierno aragonés de cuyo departamento dependía el director general que ha sido destituido

El socialista Lambán y sus socios de Podemos en Aragón han preferido zanjar de inmediato la cuestión y prescindir de Pérez Junca. Desde Podemos se ha reprochado al ya ex director general que ocultara al Gobierno aragonés «información relevante en cuanto a su actividad política pasada», y afirman que eso «quiebra la confianza que se depositó en él». Pérez Junca, por su parte, ha explicado que esa «actividad pasada» que se muestra en la fotografía no hace falta que la ocultara, porque es pública en las redes sociales. Además, afirma que cuando le llamaron para ficharle como director general de Administración Electrónica y Sociedad de la Información del Gobierno aragonés no le preguntaron sobre su ideario político y contaron con él por su trayectoria profesional como especialista en seguridad informática y nuevas tecnologías.

Pérez Junca dependía directamente de la consejera de Podemos en el Gobierno aragonés, Maru Díaz, que está al frente del Departamento de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento.

A juicio de Cs, la fotografía que ha conducido a la destitución de Pérez Junca evidenciaba sus posiciones políticas sobre el independentismo catalán, y afearon también declaraciones que hizo en el pasado en las que flirteaba también con los mensajes y símbolos del secesionismo.

Pérez Junca, natural de Figueras (Gerona), había sido nombrado director general el jueves por la mañana, durante la reunión del Consejo de Gobierno del cuatripartito presidido por Lambán, reunión en la que fueron designados una treintena de directores generales del nuevo Ejecutivo regional.