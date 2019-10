Política El Ayuntamiento de Zaragoza la lía con una campaña sobre cómo se debe tocar a una mujer Ante la polémica, el gobierno PP-Cs retira los carteles y videos que llevaban por lema «no es igual acariciar que manosear»

El gobierno municipal de Zaragoza, PP-Cs, se ha visto forzado a retirar una campaña contra las agresiones sexistas tras el revuelo que generó el lema: «No es igual acariciar no es manosear». Desde diversos colectivos y a título particular, durante horas corrieron mensajes de crítica por entender que el mensaje que se lanzaba estaba fuera de lugar, al pretender decir cómo se le debe tocar a una mujer, al margen de cuál sea la voluntad de ésta.

La polémica llegó cuando los carteles y los videos ya se habían puesto en circulación, de cara a las fiestas del Pilar que Zaragoza empieza a celebrar este fin de semana. El pasado lunes se presentó la controvertida campaña, con presencia de representantes de todos los grupos políticos municipales -PP, Cs, Vox, PSOE, Podemos y ZEC-. Incluso posaron para fotografiarse en grupo para la ocasión. Pero a los tres días de aquella presentación se ha acabado ordenando la retirada de esas creatividades publicitarias que habían sido contratadas y costeadas desde el Consistorio, que ya estaban distribuidas públicamente y en las que el Ayuntamiento también incluyó los logos del Gobierno de España y del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

Tras lo ocurrido, ningún grupo político asume la responsabilidad. El gobierno municipal PP-Cs del alcalde popular Jorge Azcón, que dirige el Ayuntamiento desde finales de junio, esquiva las críticas y culpa a sus antecesores de ZEC, la extinta coalición Podemos-IU que gobernó en la pasada legislatura. Desde ZEC, por su parte, niegan rotundamente que ellos eligieran el polémico lema, y aseguran que esas creatividades se realizaron con el nuevo gobierno municipal PP-Cs, que es el que ha cerrado el diseño y la planificación de la campaña, y el que la ha presentado y lanzado.

Mientras tanto, en lo que todos coinciden es en que el lema no es acertado, tres días después de que todos acudieran al acto de presentación sin que en aquel momento hubiera controversia alguna. Ante el revuelo, el gobierno municipal ha optado por retirar esos carteles y videos, que han unido en su contra a formaciones de dispar signo. De hecho, la retirada ha sido acordada en el seno de la Junta de Portavoces municipal, en la que se sientan desde Vox a Podemos, pasando por el PP, Cs, el PSOE y ZEC.

Desde los grupos de izquierdas han reprochado que «no es igual acariciar que manosear» «tergiversa» el sentido de las campañas contra las agresiones sexistas, que en lo que incide es en la libertad y autonomía de la mujer para decidir sobre sus relaciones sexuales.

La Coordinadora de Organizaciones Feministas de Zaragoza ha calificado el polémico lema de «machista». «Lejos de entender el mensaje feminista de “solo sí es sí”, contribuye a que ahora podamos ser acariciadas porque no es lo mismo», cuando en realidad lo que debe inculcarse –afirman- es que «si nosotras no queremos, todo es no». Es decir, incidir en el consentimiento, no en determinar cómo debe ser tratada una mujer al margen de su libre decisión.

En similar sentido se ha expresado la Federación de Barrios de Zaragoza, que también pidió la retirada inmediata de la campaña. «Nuestro cuerpo será manoseado o acariciado cuando lo deseemos y lo expresemos. Sólo sí es sí», indican desde esta plataforma.