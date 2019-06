ERC y Bildu acercan posiciones sin descartar la abstención a Sánchez Primeras voces en JpC para que su grupo vote «no» a la investidura del próximo mes

«Depende de Pedro Sánchez». ERC y Bildu acercaron posiciones, este viernes, con la vista puesta en la sesión de investidura de Pedro Sánchez, que podría celebrarse el próximo mes de julio, y ante la que el independentismo catalán y el vasco podrían jugar una baza determinante para que el presidente del Gobierno en funciones repita como inquilino de La Moncloa. Tanto ERC como Bildu intentarán escenificar, en la sesión de investidura, cierta unidad de acción ejerciendo el mismo sentido de voto, si bien todavía no han llegado a un acuerdo definitivo ni han decidido si apoyarán, se abstendrán o votarán en contra del candidato y líder del PSOE.

La reunión entre los responsables de ERC y de Bildu, ayer en Barcelona, con Pere Aragonès y Arnaldo Otegui a la cabeza de cada delegación, respectivamente, se llevó a cabo solo un día después de que los presos de JpC abrieran una grieta en el seno de su grupo parlamentario en el Congreso, al pedir a todos sus miembros que se abstengan en la investidura de Sánchez y, por lo tanto, acaben facilitando su reelección.

Una predisposición, por otro lado, que también ha manifestado el PNV y que deja en una situación delicada al líder de Unidas Podemos (UP), Pablo Iglesias, quien sigue presionando a Sánchez para que incluya ministros de UP si este quiere que la formación morada le respalde en el Congreso de los Diputados para su investidura.

«Acuerdo de coordinación»

Ni Aragonès ni Otegui -ni nadie de los dos partidos- dieron explicaciones de la reunión ante la prensa, tras el encuentro en la sede de ERC. Los dos partidos secesionistas (que mantienen un «acuerdo de coordinación estratégico») se limitaron a emitir un comunicado y facilitar imágenes de la sesión.

En este sentido, las dos formaciones -que compiten a su vez con JpC y PNV, en Cataluña y el País Vasco- señalaron que, más allá de acuerdos, están de acuerdo en intentar «acordar una posición (conjunta) de cara a la sesión de investidura del presidente del Gobierno español». Un intento que, consideran, dará sus frutos «ya que comparten el mismo diagnóstico» y creen que «es el momento de poner en valor al independentismo progresista en Madrid».

Así, lanzaron un mensaje a Sánchez, en concreto, y al PSOE, en general, a quienes recordaron que el voto de ERC y Bildu «depende de Pedro Sánchez y de lo que quiera hacer, de si quiere apostar por el diálogo y la negociación o prefiera mantenerse alejado de actitudes y posiciones democráticas». Por lo que, desde su punto de vista, es Sánchez el que debe dar un paso adelante y negociar las condiciones de un acuerdo de investidura.

Defensores del «no» en JpC

Por otro lado, ya se han producido las primeras reacciones internas en contra de la abstención de JpC de cara a la investidura de Sánchez, tal y como defendieron, este jueves en una carta, los tres presos de la formación que lidera Carles Puigdemont desde Waterloo (Bélgica) que mantienen el acta de diputado (aunque no pueden votar): Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull.

Uno de los grupos que forma parte de JpC y que mantiene un perfil duro, Junts per la República (JpR), dio a conocer en un comunicado su posición al respecto para reclamar a JpC y ERC que «voten no a la investidura de Pedro Sánchez». Entre sus conclusiones, JpR indica que «por responsabilidad, por coherencia, y porque sería absurdo que las víctimas de la represión saliesen al rescate del Gobierno de un Estado que criminaliza al independentismo, lo persigue y lo encarcela» es necesario, desde su punto de vista, que JpC y ERC voten no al líder del PSOE.

Aunque ninguno de los diputados de JpC forma parte de JpR, el grupo sí tiene diputados autonómicos y Laura Borràs, diputada en el Congreso y exconsejera de Cultura de la Generalitat, mantiene buenos contactos con este grupo minoritario que lidera, entre otros, la historiadora Aurora Madaula.

El debate en el seno de JpC está servido y así lo confirmó, ayer mismo, Jaume Alonso Cuevillas, diputado en el Congreso y uno de los abogados del expresidente autonómico fugado de la Justicia, al indicar, en declaraciones a TV3, que: «En el grupo estamos ante un debate en el que hay varias posturas, más de dos, y estamos valorando pros y contras».

Alonso Cuevillas puntualizó que la carta enviada a algunos miembros de JpC por parte de los tres diputados en prisión preventiva, a la espera de una sentencia del Tribunal Supremo por el procés, no es excepcional ya que «no nos podemos reunir con facilidad» con ellos, por lo que «el mecanismo habitual de comunicación entre los presos y el resto (de miembros del grupo del Congreso) es a través de escritos».