La Universidad responde al plagio de Sánchez: «Daña nuestra imagen ante la sociedad» ABC ha contactado con profesores, doctores y catedráticos y ha constatado el malestar existente entre ellos

El escándalo surgido tras destaparse el plagio cometido por el presidente del Gobierno en su tesis doctoral ha levantado ampollas en todos los ámbitos del sistema universitario, que observa como este tipo de casos perjudica su imagen ante la sociedad. Con el objetivo de conocer la opinión de los posibles afectados, ABC ha contactado con profesores, doctores y catedráticos y ha constatado el malestar existente entre ellos: la mayoría considera que la Universidad debe abrir una investigación y ponen duda el trabajo de Sánchez, reconociendo que, de confirmarse el plagio, el líder socialista debería dimitir.

«Motivos más que sólidos para investigar»

Roberto Blanco Valdés Catedrático de Derecho (USC)

«Son tales los indicios de que hay cosas raras que hay motivos más que sobrados para que la CJC inicie una investigación». A su juicio, es «absolutamente inhabitual» que un tribunal de tesis esté compuesto por miembros recién doctorados. «En mi experiencia es una cosa insólita», ya que «los directores de tesis y los doctorandos buscan miembros de prestigio, porque ahí también se juega el propio prestigio de la tesis». Cree que estamos «ante una tesis de mala calidad, al margen de plagios». No cree que los escándalos de las últimas semanas afecten a la universidad en España «porque todo es tan escandaloso como excepcional». Y añade: «Convertir documentos oficiales en una tesis es un fraude absoluto».

«Daña la imagen de las universidades»

Ana Olveira, doctoranda en Economía

«Hacer la tesis no es estar en la biblioteca, sino redactar artículos, publicaciones, y convertir las vacaciones en asistencias a congresos». A pocos meses de leer su trabajo, tras cinco años de árdua tarea, lamenta que «se dañe la imagen del sistema universitario español». «Para muchos de nosotros supone una hipoteca, un préstamo, un sacrificio económico importante; daña a los que dedicamos tiempo a nuestros estudios».

«La investigación está justificada»

Luis Míguez Macho, catedrático de Derecho (USC)

«Por lo que se está contando, no estoy muy seguro de si se plagió o de si se ha encargado la tesis a un tercero», opina, «habría que demostrarlo y comprobarlo. La pinta que tiene es que encargó el trabajo a un tercero, que no la redactó él mismo. Alguien usó informes y a partir de ahí elaboró el trabajo». Así, considera que la investigación de la CJC sobre la tesis de Sánchez «está justificada para disipar dudas». «En este caso no habría irregularidad formal pero no se ajusta a criterios éticos», añade.

«El escándalo ayudará al esmero»

Ferran Brunet, profesor de Economía Europea (UAB)

Ferran Brunet, profesor asociado de Economía Europea en el Departamento de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Barcelona, señala que «sin duda» la UCJC «debería abrir una investigación» sobre la tesis de Sánchez. El profesor de la UAB indica que «este escándalo» que rodea al presidente puede ayudar a regenerar el sistema de obtención de tesis en España: «Ayudará a que haya más esmero, desterrará el plagio y reducirá el amiguismo».

«Si plagió, debe irse de la vida pública»

Manuel Martínez Sospedra, doctor en Derecho (UV)

«Es pronto para que se pueda sostener con el suficiente fundamento que hay un supuesto de plagio, pero parece claro que sospechas existen, y que cuanto menos algunas tienen pinta de estar fundadas. Tratándose de un personaje público de la relevancia de Sánchez, resultaría procedente una investigación seria, y el primer interesado debería ser él. El mero hecho de la existencia de un supuesto escándalo daña la imagen de la institución y la de sus miembros. Si hubiera plagio habría que mostrarle la puerta de salida de la vida pública», reflexiona Manuel Martínez Sospedra, doctor en Derecho por la Universidad de Valencia y Catedrático de Derecho Constitucional por la Cardenal Herrera CEU.

«Devalúa el prestigio universitario»

Juan Ramírez Arlandi, profesor (UMA)

«Este escándalo devalúa nuestro “prestigio” y ensombrece el escaso crédito que nos queda ante la sociedad», explica el profesor de la universidad de Málaga. «Si se demeustra el plagio, supondría un grave menoscabo contra la honestidad académica».

«Cualquier plagio nos hace daño»

Alejandro Medina, doctorando de Hematología en Salamanca

Cree que «la apertura de una investigación sería bastante lógica» y que «cualquier plagio hace daño a nuestro sector». Desde Salamanca afirma que «si se demuestra el caso tajantemente, el presidente debería dimitir».

«No todas las tesis reciben el cum laude»

Javier Burrieza, doctor

«En una tesis se evalúa la metodolía, las conclusiones, el estado de la cuestión que realiza y, si todo es brillante, se convierte en una autoridad consultada y requerida. Si esto no ocurre, no quiere decir que haya plagio, pero quizás existe un proceso mediocre de elaboración. Soy testigo de que no todas las tesis en la Universidad española están calificadas con sobresaliente cum laude», dice, a la vez que lamenta que esto devalúe a la universidad.

«Si ha plagiado, debería dimitir»

Diego Medina Morales, catedrático en Filosofía del Derecho (UCO)

«Si a un presidente de Gobierno se le descubre un plagio merecería la máxima reprobación y debería, en consecuencia, dimitir», explica el catedrático en Filosofía del Derecho en Córdoba. «El Código Penal castiga el plagio con la pena de prisión de seis meses a dos años y multa de 12 a 24 meses mientras que las universidades recurren a la anulación del título o grado obtenido mediante un trabajo plagiado», recuerda.

«Estamos ante un panorama sonrojante»

Carlos Flores Juberías, catedrático de Derecho Constitucional (UV)

Carlos Flores Juberías es catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Valencia. A su juicio, «nadie debería estar más interesado en clarificar las acusaciones de plagio y de favoritismo que la Universidad en cuyo seno se defendió esa tesis». Juberías sostenía que la negativa de la UCJC a abrir una investigación «solo puede deberse a dos cosas: a que le importe bien poco el deterioro de su imagen o que persista la connivencia entre la institución y su más famoso doctor». Al margen del plagio, el catedrático describe «un panorama ya de por sí sonrojante: el de una tesis doctoral de muy baja calidad, defendida en una universidad de segunda categoría, ante un tribunal de amigos y allegados carentes de reconocimiento académico y trayectoria científica relacionada con el tema a debate, que pese a todo obtuvo la máxima calificación posible».

«Es una tesis que no cumple los requisitos»

Miguel Ángel Quintana, profesor de Ética

«No estoy seguro de que haya habido un plagio en la versión estrecha del mismo que entiende mucha gente; lo que sí parece es que se trata de una tesis que no cumple los requisitos para serlo: constituir una aportación original en la investigación, que no se limite a recopilar datos del Ministerio de Industria y a hacerle cuatro comentarios a los mismos, sino que signifique un avance significativo en la ciencia. Si la tesis no supone tal avance significativo, entonces estaríamos ante una evidente mala praxis», asegura. Cree que la imagen de la universidad ha salido tocada porque se ha transmitido que los requisitos para ser doctor son «bajos».

«Se devalúa el esfuerzo de hacer una tesis»

Daniel Sansó-Rubert, doctorando en Derecho (USC)

Daniel lleva seis años elaborando su tesis porque «requiere localizar información, procesarla y adaptarla a tu trabajo». «Las tesis meteóricas me inspiran poco» asegura, antes de lamentar que «se esté devaluando el esfuerzo que supone» el trabajo doctoral. «En los programas de doctorado se insiste mucho en cómo citar y referenciar otros autores», explica, «puede darse un plagio involuntario porque el doctorando no sepa citar correctamente», pero «esa es la labor del director de tesis, detectar ese tipo de errores». Todo este escándalo «afecta mucho a los que estamos sacando tesis». La causa la sitúa en la «flexibilización de los criterios para defender una tesis» que había en el pasado, ya que ahora «hay una fiscalización que antes no había». Si hay plagio lo atribuye al autor de la tesis, y si son errores en las atribuciones los imputa al director de tesis y la universidad.

«El plagio es inaceptable»

Isabel Fernández Alonso, profesora de Comunicación (UAB)

Isabel Fernández Alonso considera que los primeros en denunciar un plagio han de ser los «plagiados». Para la profesora del Departamento de Medios, Comunicación y Cultura de la Autónoma de Barcelona es necesario «hacer una reflexión sobre los niveles de exigencia y control en las universidades» en España. «El plagio es inaceptable en cualquier ámbito y más en la universidad», añade, y muestra cautela sobre el caso Sánchez: «Necesitaría realizar una revisión pausada de esa tesis para posicionarme».

«Es un trabajode poca calidad»

Carlos Vidal, catedrático de Derecho Constitucional de la UNED

«Ante las sospechas de que haya plagiado textos, la tesis debe investigarse. Las herramientas antiplagio son un instrumento que ayuda a detectar indicios, pero a partir de ahí hay que investigar». Es la opinión de Carlos Vidal, catedrático de Derecho Constitucional de la UNED. Vidal no cree que este caso, «suponga una devaluación de la universidad en su conjunto». Eso sí, el catedrático considera que «por el momento», estamos «ante un trabajo de poca calidad, que se ha elaborado en un plazo temporal extrañamente corto».

«Veo difícil sacar una tesis en 2 años»

Miguel Anxo Bastos, profesor de Políticas (USC)

«Lo normal en una tesis es dedicar cuatro o cinco años a tiempo completo», frente a los dos años empleados por Sánchez al tiempo que ejercía la docencia en la universidad. «De los mejores doctorandos que he conocido, necesitaron tres años a tiempo completo», afirma, «una tesis decente no se hace en dos años, al menos si la haces tú». Para Bastos, «no sé si hay plagio, pero por lo que he leído parece una tesis bastante mala, y apunta a que le ayudaron a hacerla». Por último considera que es «legal» que hubiera recién doctorados en el tribunal de tesis «pero no es normal, se bordean los límites de la legalidad», si bien la normativa «es muy difusa».