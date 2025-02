Unidas Podemos y Vox se juegan el tercer puesto en la España interior: así mueven fichas

El escenario en el que se celebra la repetición electoral del 10-N en nada se parece al del 28-A. En esta segunda vuelta Unidas Podemos y Vox se disputan el tercer puesto: los sondeos reflejan un «sorpasso» de Santiago Abascal a Pablo Iglesias por cuestión de décimas . Serán los escaños de las provincias medianas y pequeñas, donde el porcentaje de votos para lograr diputados no es tan proporcional, los que determinarán el 10-N cuál de los dos partidos hace podio.

El último sondeo de GAD3 otorgaba a Vox 33 escaños, nueve más que el 28-A, y 32 para Unidas Podemos, diez menos. El crecimiento de Vox se explica, no por que se incremente el número de votos, 2.600.000, sino porque al bajar la participación sube el porcentaje en uno o dos puntos, según señala a ABC Narciso Michavila , presidente de GAD3. También el desplome de Ciudadanos tiene un efecto muy positivo para Abascal.

Los datos que manejan en la cúpula de Unidas Podemos, por su parte, les hacen mantener la calma: c onsideran que la abstención será «proporcional» en ambos bloques y no afectará solo a la izquierda. «No nos da miedo», explican a este diario desde el equipo de campaña. «La participación está creciendo, no será tan alta como en abril, pero la gente va a ir a votar», defendía por su lado un dirigente de peso de Unidas Podemos hace unos días.

Iglesias quiere más debates

Desde Unidas Podemos aseguran que «en provincias como Zaragoza o Soria, por ejemplo, la gente quiere escuchar más cómo pueden llegar a fin de mes y menos de Cataluña ». Para ello, dicen, intentarán cambiar el eje para hablar también a esas regiones de qué medidas sociales proponen «ante el riesgo de una recesión». Las circunscripciones medianas y pequeñas reparten en torno a 180 escaños e Iglesias y Abascal necesitan calar su mensaje en ellas. Pero la falta de estructura en el interior del país les dificulta la tarea.

Fuentes de Podemos explican que la forma de hacer llegar su discurso a esas regiones es a través de la televisión, con debates de los que Iglesias siempre ha salido airoso . No obstante, critican que el PSOE es consciente de ello y Pedro Sánchez se niega a aceptar más de un encuentro. «Sánchez no quiere más debates», denuncian , «es un déficit con respecto a abril». Otra de las estrategias que están utilizando los morados es aprovechar la ruta de precampaña del secretario general para dejar su mensaje en los medios de comunicación regionales : en las últimas semanas Iglesias ha concedido entrevistas a La Verdad de Murcia, El Heraldo de Aragón, el Diario de Cádiz, en la radio catalana RAC1 y, según ha podido saber ABC, seguirá apareciendo en más a falta de debates.

Por su parte, en el cuartel general de Vox creen que su campaña debe centrarse a la derecha del Partido Popular , mientras que Pablo Casado tiene que seguir golpeando a su izquierda y absorber al votante de Cs, que ha vuelto en masa a su sitio natural, el PP, y en menor medida al PSOE. Solo una pequeña parte ha recalado en Vox. Esta fuga continua de votos explica que Cs sea ya la quinta fuerza política, detrás de Unidas Podemos, con solo 20 escaños. «Ciudadanos se llevó el último escaño en muchas provincias», señala Michavila. Al situarse como tercera fuerz a política se beneficio de estos restos. Pero hoy son Podemos y Vox quienes se disputan ese puesto.

El electorado de Abascal son los que mejor fidelizan el voto , con gran diferencia, entre los cinco grandes partidos en liza. Sus votantes son los que están más dispuestos a ir a las urnas y repetir su voto. En Vox son conscientes de esta situación y, como ya publicó ABC, va a priorizar su campaña en estas provincias, de tamaño medio, en las que se quedó a menos de 500 votos de conseguir escaño (Albacete, Cantabria, Castellón, Cuenca, Huelva, Jaén, Málaga y Ceuta).

Las zonas rurales para Vox

Al margen de este objetivo, también piensan que pueden captar voto nuevo entre la abstención, ciudadanos de entre 28 y 45 años, tanto de derechas como de izquierdas; y en las zonas rurales, donde la caza, defendida por Vox, es un sustento de vida . Vox comenzó a despuntar en el sondeo del 7 de octubre, cuando alcanzó los 29 diputados, y que coincide con la caída en picado de Cs. De hecho, antes de que Rivera comenzara sus bandazos sobre el apoyo a Sánchez para desbloquear la investidura, Vox llegó a caer hasta los 14 escaños, posteriormente inició una lenta remontada hasta los 21, después hasta los 29 y ahora alcanza los 33. Unidas Podemos se mantiene en descenso y las encuestas de esta semana reflejan que su equidistancia frente a la crisis soberanista les ha penalizado.

Los nueve escaños de más que puede conseguir Vox se corresponden con los mismos que le arrebató Cs en los anteriores comicios, por tan solo un puñado de votos. Sin embargo, a día de hoy, los sondeos confirman el zarpazo de la formación de Abascal a Rivera, por lo que estos escaños pasarán a Vox. El presidente de GAD3 asegura que Vox tiene su techo electoral en el 12 por ciento de votos, y que «aguanta muy bien».