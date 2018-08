La última demagogia de Puigdemont: utiliza el cambio de hora para justificar el 1-O

El periplo político de Puigdemont atraviesa desde hace unas semanas momentos bajos. Su condición de fugado en Bélgica ha provocado que el espacio mediático del expresidente de la Generalitat se encuentre limitado y tenga que recurrir en muchas ocasiones a sus redes sociales para transmitir sus opiniones en medio de una escalada de tensión en Cataluña con la polémica de los lazos amarillos como punta de lanza.

En este contexto, Puigdemont compartió en su cuenta de Twitter un nuevo mensaje con intención de justificar sus acciones en el pasado, en esta ocasión el 1-O, comparándolo con la votación europea para determinar si se suprime el cambio de hora. El expresidente huido de la Justicia, en un tuit que algunos pueden considerar hasta irónico, recurrió a la votación de la Comisión Europea para ejecutar su nueva demagogia, comparando los datos de participación de esta consulta comunitaria con la realizada de manera ilegal en Cataluña en octubre del año pasado.

La @EU_Commission anul·larà el canvi d'hora després del resultat d'una consulta on ha participat menys del 1% de la població. Jo ho vaig fer i m'agrada la decisió. Ho tindré en compte quan un dirigent europeu digui que el referèndum 1O no val pq hi va participar el 43% del cens. https://t.co/DwNZ9UzkIT