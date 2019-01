Torra provoca al gobierno de EE.UU: «España es autoritaria y franquista»

El mismo día en que Pedro Sánchez presentó unos presupuestos en los que Cataluña es la autonomía más beneficiada en el aumento de inversión pública, el presidente de la Generalitat dio una conferencia en una de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos para denunciar que España es un estado autoritario, represor y franquista.

«Estados Unidos puede mirar a Cataluña como un alumno aventajado de sus propios principios. El mundo occidental no puede permitir la supresión por la fuerza de un movimiento democrático como el nuestro. La tolerancia con los métodos autoritarios sólo sirve para reforzar a los estados autoritarios», dijo Torra en su conferencia en la universidad de Stanford, pronunciada en inglés.

El presidente autonómico catalán llegó a EE.UU. el domingo. Ese mismo día viajó a Idaho para reunirse con David Bieter, alcalde de la capital de ese Estado, Boise, que entre sus 220.000 habitantes tiene una nutrida presencia de descendientes del exilio vasco. El lunes viajó a Stanford, donde fue invitado a dar una conferencia en el instituto Martin Luther King, que preserva el legado del líder de los derechos civiles afroamericanos.

Thank you very much Mayor Dave Bieter @MayorBieter for your hospitality and friendly conversation in Boise, capital city of Idaho. We share same principles based on respect for freedom, democracy, civil rights and self-determination. pic.twitter.com/U0UWLnTbEG