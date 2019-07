Teresa Rodríguez se rebela y no votará en la consulta de Podemos: «Es un insulto a la inteligencia» La portavoz de Adelante Andalucía, de la corriente anticapitalista, afirma que las preguntas con las que Podemos va a preguntar si apoya la investidura de Pedro Sánchez son «tendenciosas»

Teresa Rodríguez, de la corriente anticapitalista de Podemos y portavoz de Adelante Andalucía, ha anunciado que no votará en la consulta con la que el partido pretende decidir si apoya o no la investidura de Pedro Sánchez. Para Rodríguez, las opciones dadas a los militantes son «tendenciosas», «un verdadero insulto a la inteligencia» que «solo servirá para regalarle nuestros logros» al PSOE.

En una serie de mensajes publicados en su perfil de Twitter, la portavoz andaluza ha asegurado que las opciones que Podemos da a su militancia son «abiertamente tendenciosas». «La pregunta debería ser: pacto de gobierno con el PSOE sí, no o abstención, y dar los detalles del pacto que se somete a consulta», ha manifestado.

«La pregunta tal y como está planteada es abiertamente tendenciosa, olvida otras opciones posibles y es, lamentablemente, un verdadero insulto a la inteligencia que denota falta de confianza en los argumentos que se tienen para defender un pacto a toda costa», ha insistido Rodríguez.

La líder andaluza, que no participará en la consulta, sostiene que ha tomado esta decisión tanto por la forma como por el fondo, algo que ha expresado con dureza: «Si no hay derogación de las reformas laborales, de la ley mordaza, del 135, de la LOMCE, si no hay lucha contra el cambio climático, si no hay derogación de la austeridad, solo servirá para regalarle nuestros logros y asumir las contradicciones de un PSOE históricamente habituado a defraudar».