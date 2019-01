Sánchez visita el CNI y se reúne con su director un día después de las amenazas de Villarejo En un hecho inédito, la Moncloa lo ha dado a conocer junto a varias fotografías del encuentro

L. L. CARO

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha visitado esta tarde las dependencias del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), donde ha sido recibido por su director, Félix Sanz Roldán.

Esta visita, en la que también ha participado la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha sido difundida por La Moncloa y se produce apenas 24 horas después de que el ex comisario encarcelado José Manuel Villarejo, -que desde hace meses amenaza con hacer saltar las costuras del Estado-, difundiera una carta abierta dirigida al jefe del Ejecutivo en la que avisa de que en el juicio que le espera, no tendrá «más remedio de forma inminente» que revelar «la Verdad» sobre el CNI y su relación tanto con la Fiscalía Anticorrupción que le investiga en el marco de la operación Tándem, como con «amenazas» a jueces de la Audiencia Nacional para que «dejen de investigar» temas que afectan a la institución.

El comunicado oficial no hace mención alguna a este particular. Indica que Sánchez ha recibido información detallada sobre el funcionamiento de los servicios de Inteligencia, «y ha podido comprobar in situ los medios técnicos de que dispone el Centro».

«Posteriormente, el presidente del Gobierno ha departido con el personal del organismo, y para finalizar la jornada, ha dirigido unas palabras a los miembros del CNI, una intervención que ha podido ser seguida no sólo por los trabajadores del Centro, sino también por aquellos que se encuentran en el despliegue exterior», concluye el escrito.