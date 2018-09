Sánchez pierde el pulso con PP y Cs: no podrá aprobar Presupuestos con más gasto antes de las elecciones La Mesa del Congreso rechaza la reconsideración de la tramitación exprés de la reforma de la Ley de Estabilidad

Tras casi un mes de batalla en el Congreso de los Diputados, PP y Ciudadanos han impuesto este viernes la mayoría que ostentan en la Mesa del Congreso para cerrar el último resquicio que le quedaba al presidente del Gobierno para retirar por la vía rápida la capacidad de veto que tiene el Senado sobre el techo de gasto. Un poder que Sánchez necesitaba fulminar para elaborar unos Presupuestos con lluvia de medidas sociales, como se había comprometido con Podemos, y que fueran aprobados antes de las elecciones autonómicas y locales de mayo.

La Mesa del Congreso ha rechazado así la petición de reconsideración formulada el martes pasado por la Junta de Portavoces para que la reforma de la Ley de Estabilidad -para la retirada del veto del Senado- se realizara por vía de urgencia y en lectura única como había solicitado el Gobierno para agilizar los plazos. Éste era el último recurso posible de manera que la reforma, que ya ha sido tomada en consideración por el Pleno, se tramitará por vía ordinaria y seguirá ahora su camino en la Comisión de Hacienda con el inicio del trámite de enmiendas.

En el mejor de los casos, y suponiendo que el PP no vete la reforma en el Senado, la tramitación ordinaria puede conllevar entre tres y cuatro meses ya que no hay consenso entre los grupos de cómo debe hacerse la reforma. Añadiendo el esperable veto de los populares, la reforma no podrá aprobarse hasta marzo o abril del año que viene.

El gran error de cálculo que cometió el Gobierno fue enviar un techo de gasto al Congreso el pasado mes de julio sin contar con los apoyos necesarios para aprobarlo. Si en aquel mes hubiera impulsado la reforma de la Ley de Estabilidad, probablemente hubiera podido aprobar unos Presupuestos con un mayor techo de gasto antes de las elecciones autonómicas.

Sánchez, por tanto, tiene ahora dos opciones: prorrogar los presupuestos del PP o resignarse a elaborar unas nuevas cuentas con la senda de déficit trazada por el Gobierno de Mariano Rajoy.