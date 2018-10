Sánchez intenta camuflar su tesis en un debate de «política general» El presidente ofrece comparecer el 23 de octubre en el Senado pero se resiste a un Pleno monográfico sobre su trabajo doctoral

Itziar Reyero

El presidente del Gobierno ha encontrado un hueco en su apretada agenda para comparecer en el Senado: el próximo martes 23 de octubre por la tarde. Pero se resiste a hacerlo en un debate monográfico sobre su tesis doctoral, como exige el PP, y pretende camuflarlo en una comparecencia extraordinaria sobre «política general». El Ejecutivo propuso ayer esa fecha como la única del mes que Pedro Sánchez tiene disponible para acudir a la Cámara Alta. El PP, con mayoría absoluta, quiere examinarle de su trabajo doctoral tras el escándalo de plagio destapado por ABC y después de que el PSOE y sus socios de moción de censura hayan vetado una sesión especial en el Congreso sobre ese asunto.

La comparecencia aún no está cerrada debido a las divergencias entre el Gobierno y el Parlamento, que ayer volvieron a chocar. El secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Antonio Montilla, trasladó a la Junta de Portavoces del Senado que la «voluntad» es comparecer, aunque se resistió al formato que solicita el PP.

Los de Ignacio Cosidó insistieron en que es imprescindible celebrar un debate monográfico sobre la tesis doctoral del presidente, y dejar para otra fecha, ya en noviembre, la otra comparecencia acumulada para que Sánchez explique su política de inmigración, registrada también por el grupo.

Pendientes del día 16

El secretario de Estado planteó además sustituir la sesión de control al Gobierno por ese Pleno extraordinario, algo a lo que se negaron los grupos parlamentarios. La Mesa del Senado, tras constatar la división en la Junta de Portavoces, evitó fijar ayer una fecha concreta, que abordarán en su reunión del día 16, cuando se fije el orden del día del Pleno del 23.

Cosidó, portavoz del PP, dejó claro que la comparecencia de Sánchez deberá versar sólo sobre la tesis, sin mezclarla con otros temas. La incógnita ahora es si el Gobierno finalmente asumirá su obligación de rendir cuentas a la Cámara y cómo se coloca el debate.

La opción más factible es adelantar el horario del Pleno a las tres de la tarde para celebrar el debate sobre la tesis justo antes de la sesión de control ordinaria. La previsión es que el examen al presidente sobre su trabajo doctoral se prolongue no más de dos horas. Tras ello, el Gobierno respondería a las preguntas normales de la oposición y después, seguramente el miércoles y hasta el jueves, se proseguirá con el resto de mociones e interpelaciones a debate.

Los portavoces de los grupos mantuvieron ayer un intenso enfrentamiento sobre este asunto y acusaron al PP de imponer la tesis del presidente en la agenda parlamentaria. Como han hecho en el Congreso, Podemos y PNV, pero también ERC y PDECat se alinearon con el PSOE en defensa de Sánchez.

El representante del grupo vasco, Jokin Bildarratz, fue el único en exponer su postura a los periodistas y se mostró tajantemente «contrario» a que Sánchez hable de su trabajo doctoral. «El parlamentarismo no es valorar tesis», se quejó. «No somos capaces de constatar en un pleno si ha habido plagio o no. Y además no es nuestra función», dijo.

Estos partidos también recriminaron al PP que priorice la polémica sobre el currículum de Sánchez frente a otros asuntos, como la inmigración.

Más munición para el PP

El PP tendrá a partir de ahora dos preguntas más para elevar al Gobierno en la sesión de control. Pasará de siete a nueve, mientras que el PSOE perderá dos al pasar su cupo de siete a cinco cuestiones. En la práctica, el partido que sustenta al Gobierno no pregunta. Los socialistas tildaron de «cacicada» el nuevo reparto, que rompe un viejo consenso por el que los dos grandes grupos se repartían siete preguntas cada uno. Los populares justifican la nueva distribución: es la primera vez que el más votado está en la oposición, y no en el Gobierno.