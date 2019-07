Sánchez insiste en pedir la abstención de PP y Ciudadanos mientras negocia con Unidas Podemos

E. Blanco Madrid Actualizado: 22/07/2019 18:36h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Tras las elecciones del 28-A, el PSOE señaló que Podemos era su «socio preferente». Desde Ferraz veían en las filas de la formación morada a un compañero después de que Pablo Iglesias apoyase a Pedro Sánchez en la moción de censura y en los meses que estuvo al frente del Gobierno.

Una estrategia que ha parecido ser una constante durante las negociaciones postelectorales, incluso cuando ambos partidos evidenciaron en público su «ruptura total». A pesar de los reproches cruzados, PSOE y Unidas Podemos retomaron las conversaciones y han seguido negociando hasta el inicio de la investidura. En contraste, y mientras Sánchez necesita los votos de Unidas Podemos para ser investido, el líder del PSOE ha insistido a lo largo del día de hoy en pedir la abstención tanto a PP como a Ciudadanos.

Según informa Europa Press, la estrategia de Sánchez ha sumido en el desconcierto a los dirigentes de Podemos que han expresado su extrañeza a los discursos que ha pronunciado el socialista en el Congreso. «Usted está demostrando que solo está negociando con nosotros porque no le queda otra. Llama la atención que, al mismo tiempo que negocia con nosotros pida la abstención al PP y a Ciudadanos», ha expresado Pablo Iglesias en su primer turno de palabra. «Cuando pide la abstención a PP y Cs alguien puede pensar que lo que usted desea es ser presidente a toda costa», ha sentenciado.

La abstención como solución para PP y Cs

Durante su intervención, Sánchez ha pedido a Pablo Casado que «centre al PP» y le ha ofrecido llegar a acuerdos a cambio de su abstención. «Si usted no quiere una repetición electoral, si no quiere que el Gobierno de España dependa de las fuerzas independentistas, se tiene que abstener, tiene que ceder», ha espetado Sánchez a Pablo Casado. El socialista ha llegado a recurrir a la lucha por liderar el centro derecha español. «Si usted quiere liderar la oposición en lugar del señor Rivera tendrá que haber un Gobierno», ha añadido.

«No le pido que se abstenga gratis, si considera oportuno llegar a acuerdos de Estado», le ha dicho Sánchez a Casado, después de hacer referencia durante una de sus réplicas al hecho de que durante sus conversaciones con el líder del PP se había tratado algún tipo de acuerdo en este sentido.

La misma estrategia ha seguido Pedro Sánchez con Albert Rivera. Tras un duro careo, e incluso alguna ironía a colación de la negativa del líder de Ciudadanos por negarse a acudir a las reuniones, el líder de PSOE ha pedido a Ciudadanos que se abstenga en la votación de este jueves.

«No le pido que vote a favor de mi investidura, pero al menos abstengase para no bloquear la legislatura por el bien de España. Lo importante es que la legislatura eche a andar y que haya Gobierno. Por tanto, señor Rivera, le pido que por el bien de España ustedes se abstengan el próximo jueves», ha dicho Sánchez.

La petición de abstención a Ciudadanos ha llegado después de que Albert Rivera haya aseverado que su partido votará «no». «Lo responsable es oponerse a su plan, señor Sánchez. Lo fácil sería lo contrario. Vamos a votar que no a dos manos, no a Sánchez y no a su banda», ha sentenciado Rivera.

«¿Saben donde acaban los valientes? En las filas de Ciudadanos. Señor Sánchez, no vamos a apoyar su plan. Es nuestra responsabilidad histórica el oponernos. Porque más de cuatro millones de personas nos votaron para vigilarles y defenderles del plan Sánchez y de su banda. Si usted quería un cheque en blanco de la oposición, por parte de Ciudadanos no lo va a tener», ha sentenciado Rivera en su réplica. «El lado correcto de la historia no es estar con Bildu o con Torra. Es estar con la democracia».