Soraya Sáenz de Santamaría le comunica a Casado que deja la política En un comunicado declara que ha tomado la decisión «después de una profunda reflexión y desde el convencimiento de que es lo mejor para la nueva dirección del Partido Popular»

Mariano Calleja

@Marianocalleja Seguir Madrid Actualizado: 10/09/2018 15:33h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría ha comunicado este lunes al presidente del PP, Pablo Casado, que abandona la actividad política y empieza una nueva etapa, según ha confirmado un comunicado que primero ha remitido a las agencias y luego al resto de medios nacionales. La que fue número dos de Mariano Rajoy deja su acta de diputada, pero continuará como militante de base.

Casado había citado a Santamaría a la sede del PP, en Génova, y ambos han estado reunidos en la séptima planta en un encuentro cordial que ha durado en torno a una hora. El vicesecretario de Coordinación, Javier Maroto, ha confirmado la reunión durante su comparecencia ante los medios, pasadas las dos de la tarde. «En este momento se está produciendo la reunión», ha comentado.

La exvicepresidenta faltó la semana pasada a la convocatoria de Casado con el grupo Popular en el Congreso, y a la Junta Directiva Nacional en Barcelona. En aquel momento explicó que hablaría primero con Casado antes de desvelar su futuro.

El líder del PP había ofrecido a Santamaría integrarse en su proyecto. Tenía reservado un puesto en el Comité Ejecutivo Nacional del PP y le ofreció la presidencia de una comisión parlamentaria en el Congreso, pero la exvicepresidenta rechazó esas opciones.

El comunicado

En el comunicado, que ha enviado en primer lugar a Efe y Europa Press, Santamaría explica así su decisión: «He adoptado esta decisión después de una profunda reflexión y desde el convencimiento de que es lo mejor tanto para la nueva dirección del Partido Popular como para mi familia y para mí», argumenta.

[Puede leer el comunicado íntegro aquí]

«Tras una etapa de dieciocho años de intensa actividad política sólo puedo mostrar mi gratitud más profunda. Ha sido una experiencia impagable, en la que he intentado dar lo mejor de mí misma al Partido Popular y al servicio de todos los españoles. A ellos me he debido siempre en mi vocación política y he procurado con mi comportamiento y mi trabajo responder a su confianza», explica

«He tenido el honor de trabajar con el Presidente Mariano Rajoy en una gran tarea política que culminó en un Gobierno que supo sacar a nuestro país de la mayor crisis económica de su historia reciente y cuyo pulso no tembló a la hora de defender la unidad de España y los derechos de todos los españoles».

«Ha sido un orgullo haber podido participar en esa tarea, que siempre figurará entre los mejores servicios que el PP ha prestado a España. Nada hubiera podido hacer durante estos años sin el apoyo y la colaboración de tantos y tantos compañeros que me ayudaron a llevar a cabo las distintas responsabilidades que me fueron encomendadas y a quienes hoy quiero mostrar todo mi afecto y mi cariño», añade en el comunicado.

«A ellos y a los afiliados del Partido Popular que me apoyaron de forma mayoritaria en las elecciones primarias previas al último Congreso del Partido Popular solo puedo decirles que me une con todos una deuda de gratitud infinita», argumenta.

Finalmente explica que ha transmitido a Casado sus mejores deseos de éxito en esta nueva etapa del partido, destacando que cuenta para ello con la mejor organización política de España y los más leales militantes, entre los que siempre estará.