Rufián tensa la relación con Podemos y el Gobierno horas antes de que se presenten los Presupuestos ERC asegura que ni el Ejecutivo ni la formación morada han mantenido contactos con ellos en relación a los PGE

El rearme de la mayoría de la moción de censura que logró aprobar la senda de estabilidad dio impulso a un Gobierno que empezaba a ver la batería de su legislatura agotarse: la unidad del bloque facilitaría la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado y mantendría al Ejecutivo socialista en el poder. Pero ayer el portavoz adjunto de ERC, Gabriel Rufián, tensó la relación entre los grupos parlamentarios en un momento en el que el apoyo de los independentistas se antoja necesario al Gobierno.

El parlamentario catalán aseguró que Podemos le ofreció la «cabeza» del ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, a cambio de que su formación avalase el pacto presupuestario rubricado por Pablo Iglesias y Pedro Sánchez, que el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar mañana. « Podemos nos propuso durante un tiempo la cabeza de Borrell a cambio de nuestro apoyo a los presupuestos. Dijeron que ellos presionarían para que Sánchez hiciera ese gesto», asegura Rufián en eldiario.es. La propuesta, matizó ayer, surgió durante una «conversación de pasillo» con dos dirigentes de Podemos, aunque no revelará los nombres porque una de las personas le pidió que no les delatase. Rufián, no obstante, aclaró queno hablaban en nombre del Gobierno: «Podemos tiene autonomía propia y a veces se cree que esto es Juego de Tronos».

Por su parte, fuentes de Podemos aseguraron ayer que las declaraciones son «absolutamente falsas». La portavoz adjunta en el Congreso de la formación morada, Ione Belarra, negó que su partido hiciese tal oferta y el secretario de Comunicación, Juanma del Olmo, expresó en Twitter que «para llamar la atención en política algunos comienzan a utilizar el género de ciencia ficción».

El portavoz de ERC, Joan Tardà, expresó ayer en los pasillos del Congreso que no tenía constancia de la oferta y apuntaló que ellos nunca han pedido «la cabeza de Borrell ni de ningún otro». Respecto al apoyo de su grupo parlamentario al pacto presupuestario, fuentes de ERC aseguran a ABC que «no ha habido absolutamente ningún contacto» ni por parte del Gobierno ni de Unidos Podemos y que por tanto se mantienen en el «no». Sin el apoyo de ERC y el PDECat

Podemos y el Gobierno se reunen hoy

La reunión entre el secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, arranca este jueves, aunque los primeros contactos para hablar del borrador de las cuentas comenzaron ayer.

Durante su encuentro, Echenique y Montero evualuarán el proyecto que ha hecho el Gobierno para asegurar que se cumple el pacto que Pablo Iglesias y Pedro Sánchez rubricaron en octubre antes de que la Ley de Presupuestos de 2019 sea aprobada por el Consejo de Ministros mañana. Solo si el Gobierno cumple con su palabra, la formación morada les dará su apoyo.

El tiempo ya ha empezado a correr. Si todo sigue su curso los Presupuestos llegarán al Congreso la semana que viene y allí los ministros los ministros comenzarán una ronda de comparecencias para explicarlos. Sin embargo, la primera prueba vendrá en un plazo aproximado de un mes: cuando se sometan a la votación de las enmiendas de totalidad de los grupos parlamentarios. Este será el momento en el que ERC y PDECat tendrán en su mano decidir si sostienen al Gobierno o le dejan caer.